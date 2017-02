Geburtstagparty 2017: Tag #15 mit dem Album Lieblingsschlager von Ibo

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

4x Lieblingsschlager von Ibo: „Lieblingsschlager“, unter diesem Motto werden bei DA MUSIC in diesem Jahr einige ausgesuchte CD-Veröffentlichungen erscheinen, die uns an unvergessene Hits und Evergreens und damit an tolle, unbeschwerte oder auch besondere Zeiten erinnern. Denn nichts weckt in uns mehr schöne Erinnerungen und Gefühle als Musik und unsere Lieblingshits, die uns begleitet haben, als wir uns das erste Mal verliebt haben, als wir Geburtstage, Hochzeiten oder Sommerpartys gefeiert oder einen schönen Urlaub verlebt haben.

Den Auftakt zu dieser Serie macht der unvergessene Sänger IBO, dessen Chart- und Kulthits wie „Ibiza“, „Süsses Blut“, „Spieglein, Spieglein an der Wand“, „Ich wette eine Million“, „Kopf oder Zahl“, „Jetzt oder nie“ und viele mehr in die Schlager-Geschichte eingegangen sind. Er hat uns – wie kaum ein anderer – mit zahlreichen Urlaubs-Credos und Discothekenhits durch die wilden 80er- und 90er Jahre begleitet. Dieser „Lieblingsschlager“-Ausgabe werden weitere tolle „Hit-Sampler“ zum Beispiel von Fernando Express, Andreas Martin, Hein Simons, oder Gaby Baginsky folgen. Jede Menge Schlagerhits, jede Menge Erinnerungen!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 26.02.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.