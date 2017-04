Geburtstagparty 2017: Tag #54 mit How To Survive 2 inkl. DLCs für die Xbox One

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

3x How To Survive 2 inkl. DLCs für die Xbox One: Tot oder lebendig? Entscheide dich. Wir sind hier in Louisiana keine Freunde dieser Untoten … Überlebe allein oder mit Freunden, während du versuchst, deine Grundbedürfnisse nach Nahrung, Wasser und Zuflucht zu erfüllen, deine eigenen Werkzeuge und Waffen herstellst, dein Camp sicherst und dich hungrigen Zombies stellst. Seit den Ereignissen auf dem Archipel Los Riscos in How to Survive sind mehrere Jahre vergangen. Die Zombieinfektion ist mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie geworden. Alle auf der Welt, ob Menschengruppen oder einsame Wölfe, versuchen, einen weiteren Tag unter den Infizierten zu überleben und den Anschein eines normalen Lebens zurückzugewinnen. Du befindest dich in Louisiana und dein Überleben hängt davon ab, ein sicheres Camp zu errichten und dir die passenden Fähigkeiten anzueignen. Finde Wasser, Nahrung und Zuflucht und sprich mit den unkonventionellen Einheimischen, um dich zurechtzufinden.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 06.04.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.