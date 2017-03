Geburtstagparty 2017: Tag #25 mit Bodyshaping – Mit Fatburning HIIT Pilates & Yoga

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

Bodyshaping – Mit Fatburning HIIT Pilates & Yoga: Die Kombination des körperstraffenden und fettverbrennenden Pilates High Intensity Intervall Training (HIIT) sowie dem meditativen Yoga bildet das optimale Trainingsprogramm, um Körper und Seele zu stärken. Und genau das präsentiert Kate Hall in ihrem umfangreichen und ganzheitlichen Workout-Programm BODYSHAPING. Bei den FATBURNING HIIT PILATES-Workouts wechseln sich kurze, hochintensive Belastungsphasen mit kurzen Erholungsphasen ab. Dieser Mix hat es in sich, denn nicht nur während des Workouts verbrennt man viele Kalorien. Dank des HIIT-Nachbrenneffekts ist der Energieverbrauch des Körpers auch nach dem Training noch deutlich höher! Zugleich kräftigen, entspannen und dehnen die Elemente des Pilates die Tiefenmuskulatur, wodurch man schöne und definierte Muskeln bekommt. Durch das FATBURNER-SPECIAL wird der Stoffwechsel nochmal richtig in Schwung gebracht und Körperfette verbrannt. Die YOGA-Übungen führt Kate sehr bewusst und mit großer Konzentration durch. Gezielt werden die verschiedenen Körperbereiche Bauch, Beine und Po, sowie Rücken und Arme angesprochen. Das erste Yoga-Workout wird zu mehr Energie verhelfen, während das zweite Workout rundum entspannt. Zudem führt Kate durch zwei Meditationen, die Energien freisetzen, Chakren aktivieren und Balsam für die Seele sind. Du wirst von innen heraus strahlen! BODYSHAPING ist perfekt, um einen wunderschönen Frauenkörper zu bekommen und diesen zu behalten!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 08.03.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.