Geburtstagparty 2017: Tag #43 mit Einstein – Staffel 1 auf DVD

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

3x Einstein – Staffel 1: „Felix Winterberg (gespielt von Tom Beck) ist der Ururenkel des berühmten Physikers Albert Einstein und ist selbst ein begabter Physiker. Der Physikprofessor mit dem Spitznamen „Einstein“ leidet an der Erbkrankheit Chorea Huntington. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er seinen 40. Geburtstag nicht erleben. Um seine Forschungen in der verbleibenden Zeit weiter voranzutreiben, arbeitet Winterberg bis zu 21 Stunden am Tag und nimmt dafür verschiedene illegale Aufputschmittel. Er wurde schon mehrmals von der Polizei wegen Drogenmissbrauchs verhaftet. Um dem Gefängnis zu entgehen, lässt sich Winterberg auf einen Deal mit der Bochumer Mordkommission ein. Als externer Berater soll er den Beamten ab sofort zur Seite stehen. SAT.1 zeigt die Serie ab 10.01.2017 immer dienstags um 20.15.“

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 26.03.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.