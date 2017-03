Geburtstagparty 2017: Tag #44 mit einem Film Paket von Edel Motion

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

Kommissar Beck – Staffel 5, Episode 1-4: „Kommissar Beck“ gehört zu den Klassikern des etablierten Genres der skandinavischen Krimis. Seine spezifische Qualität besteht darin, realistische und milieugenaue Fälle so zu schildern, dass der Zuschauer eine starke Identifizierung mit den Ermittlern verspürt, aber auch gleichermaßen Opfer und Täter nachvollziehen kann. Die besondere Herausforderung für die neue Staffel lag darin, diesen Erwartungen gerecht zu werden und das Format trotzdem für neue Erzählvarianten offenzuhalten. Weiterhin auf der Grundlage der Figuren der Romanautoren Maj Sjöwall und Per Wahlöö präsentieren sich hier vier eigenständige und wirklichkeitsnah erzählte Filmstoffe.

Inspector Barnaby, Vol. 26: Inspektor Barnaby ermittelt wieder! Auch in ihrem 20. Dienstjahr schafft es die Serie um DCI Barnaby die Zuschauer stets auf neue zu begeistern und vor die Bildschirme zu fesseln. 20 Jahre Barnaby; das sind 270 Tode, 3 Assistenten, 2 Kommissare, und ein Baby. Die 26. Staffel überrascht wieder durch obskure Morde und Täter, so dass ein Country-Festival, Schneckengift, und bisschen Magie in diese Staffel gehören.

Vera – Ein ganz spezieller Fall – Staffel 5: Die unübertroffene Kommissarin Vera Stanhope kehrt zurück, und sieht sich mit einer ganzen Reihe verzwickter Fälle konfrontiert. Unterstützt wird sie von dem neuen Sergeant Aiden Healy (Kenny Doughty). Gemeinsam untersuchen sie eine tödliche Feuersbrunst in einem Trailer-Park, und entschlüsseln ein dreißig Jahre altes Geheimnis in einer verschworenen ergarbeiter-Gemeinde. Außerdem tauchen sie in die letzten Monate des Lebens eines Toten ein, welcher in einer Jauchegrube entdeckt wurde, und decken das unfassbare Doppelleben eines Familienvaters auf. Die spannenden Geschichten, gedreht in atemberaubenden Landschaften und stimmungsgeladen inszeniert, sind von den Romanen der berühmten Krimi-Autorin Ann Cleeves inspiriert. Vor allem werden sie durch die bezaubernde schauspielerische Leistung von Brenda Blethyn, als chaotisch wirkende, aber brillante Ermittlerin Vera Stanhope, verstärkt.

