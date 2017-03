Geburtstagparty 2017: Tag #20 mit Schlager Musik von Da Music

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

5x Tagträumerland von Andy Jonas: Tagträumer? Ach richtig – dieser Name sagt uns doch was? Als unverkennbare Stimme dieser erfolgreichen Kult-Band sowie als Sänger des Enigma-Welthits „Return To Innocence“ ist uns der Sänger noch gut in Erinnerung. Zweimal waren Tagträumer beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest dabei und obwohl sie trotz breitem Publikums-Voting dann doch den Grand Prix-Start verpassten, bescherten ihnen diese Auftritte ein großes Medieninteresse und einen riesigen Publikums-Erfolg. Der wurde, entgegen einer längeren Tagträumer-Pause, immer größer, denn – obwohl es stiller um die Band wurde – entdeckten Fans und Liebhaber seine Musik im Netz umso mehr. Titel wie „Verliebt“, der nie eine Single-Auskopplung war, erreichte ohne jede Promotion mehr als 750.000 Views bei YouTube.

5x Die Schlager Hitparade, Folge 5: Schlager sind angesagt… und weil das so ist, gibt es aufgrund der positiven Nachfrage bereits die fünfte Ausgabe der beliebten „Schlager Hitparade“, die auch diesmal wieder mit einem starken Tracklisting punkten kann. So treffen sich auf diesem Doppel-Album tolle Schlager-Stars wie der unvergleichliche Bernhard Brink, die bildhübsche Laura Wilde, die auf diesem Sampler ihr angesagtes Schlager-Tanzbrett „Flieg mit mir zum Mond“ aus ihrem Chart-Album „Echt“ präsentiert, der wunderbare und einzigartige Roland Kaiser, der junge Jonathan Zelter mit seinem Radiohit „Abenteuerzeit“, die Schlager-Ikone Mary Roos mit ihrem Lied „Die kleinen Dinge“, das Duo Fantasy, das uns in ihr „Hotel am Meer“ einlädt, die Chartstürmerin Franziska, die uns in ein neues „Abenteuer“ entführt sowie Nik P., Linda Hesse, Anna Maria Zimmermann, Nicole, Leonard, Christin Stark, Michael Morgan, die Powerfrauen Stefan Hertel und Anita & Alexandra Hofmann und viele mehr. Wer sich also schon mal einstimmen lassen möchte auf ein neues spannendes Schlager-Jahr 2017, der sollte sich diesen CD-Sampler mit 40 aktuellen Top-Schlagern auf 2 CDs unbedingt gönnen. Das Motto für ein schönes, entspanntes und harmonisches Jahr geben auf jeden Fall Stefan Zauner & Petra Manuela auf dieser CD vor: „Mensch ärgere Dich nicht“ aus ihrem gleichnamigen Album. In diesem Sinne: Viel Spaß mit der neuen „Schlager Hitparade – Folge 5“!

10x Die deutschen Disco Charts, Folge 4: Disco-, Schlager-, Pop- und Disco-Fox-Freunde aufgepasst! Es geht in eine neue Tanzrunde mit der ultimativen CD-Reihe „Die deutschen Disco-Charts“! Folge 4 verspricht mit tollen Stars wie Prince Damian oder den Flamingoboys jetzt noch mehr Disco-Glamour und einen speziellen Saturday Night Fever-Bonus! Auf einer CD sind hier über 40 tolle und vor allem mega-aktuelle Disco-Highlights zusammengestellt worden, die mal wieder den größten Tanzmuffel zum lässig-coolen John Travolta mutieren lassen. Deutschland tanzt nicht nur im Fernsehen sondern auch auf dem heimischen Dancefloor, egal ob Parkett, Fliesen oder Vinyl-Boden – mit dieser CD geht die Party zu Hause garantiert ab. Nik P., Christin Stark, Jörg Bausch, Michael Morgan, Laura Wilde, Julian David, Ella Endlich, Andreas Martin und viele Schlagerstars mehr sorgen ebenso für die entsprechenden Beats wie erfolgreiche DJ-Projekte wie z. B. Rockstroh feat. Tonberg, Wellenreiter feat. Elli u. a.! Und erinnern Sie sich noch an Bruce & Bongo? Auf dieser CD stellen sie eine neue mega-coole Remix-Variante ihres großen Hits „Geil“ vor. Also, egal ob super tanzbare Schlager, extra lange Remix-Versionen aktueller oder erfolgreicher Hits oder treibende Club-Mixe – diese CD hat alles zu bieten, was das leuchtende Disco-Herz begehrt! Wunderbar…!!!

