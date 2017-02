Geburtstagparty 2017: Tag #18 mit der Software Acronis True Image 2017

Der Mediennerd hat Geburtstag und wird 3 Jahre alt. Am 12. Februar 2014 erblickte der Nerd, der seitdem die Massen unterhält das Licht der Welt. Normalerweise bekommt man am Geburtstag ja Geschenke, aber beim Mediennerd läuft es manchmal etwas anders, wenn der Mediennerd Geburtstag hat, dann bekommt ihr Geschenke. Jeden Tag, bis dem Nerd die Geschenke ausgehen, heute gibt es:

5x Acronis True Image 2017: Acronis True Image ist die schnellste, einfachste und umfassendste Image-Backup-Software auf dem Markt. Sichern Sie all Ihre Daten und Geräte – Betriebssysteme, Einstellungen, Social Media-Daten, Smartphones und Tablets – um im Ernstfall auch alles wiederherstellen zu können. Setzen Sie Ihren Computer auf genau den Zustand zurück, den er vor einem Daten-Desaster (Hardware-Fehler, Schadsoftware-Angriff wie Ransomware etc.) hatte. Dual Protection ermöglicht gleichzeitiges Backup zu einem lokalen Storage, NAS-Geräten oder in die Acronis Cloud. Es ist einfach: Nur zwei Klicks bis zum Backup – weitere Optionen sind bei Bedarf direkt verfügbar. Es ist schnell: Die schnellste aller bisherigen Versionen und schneller als die Konkurrenz (siehe Testergebnisse auf unserer Website). Es ist umfassend: Data Protection für Windows, Mac, iOS, Android und Social Media-Daten. Image- und Datei-basiertes Backup. NAS-Support. Archivierung, Synchronisierung, Suche und mehr!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 01.03.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.