Gartenprojekte zum Selbermachen: Bauen & Pflanzen für Kerle: Legt den Hammer bereit, ladet den Akkuschrauber und wetzt die Schere – hier kommen jede Menge coole DIY-Projekte für den Garten für große und kleine Leute. Alles wird Schritt für Schritt erklärt, damit ihr Spaß und Erfolg habt. Los geht’s!

Das ist ein Buch, das sollte jeder Gartenfreund sein eigen nennen. Ich bin ja gerade sowas von begeistert. Das Buch hat so viele Ideen für den Garten, der absolute Wahnsinn, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Es geht los mit Ideen, die man wunderbar mit Kindern umsetzen kann, dann Ideen von denen ich nicht einmal wusste das das geht, zb. Karottenköpfe auf einen Teller mit etwas Wasser legen und in die Sonne stellen. Das Grün sprießt dann darauf und man kann diese dann wieder einpflanzen und es entstehen neue Karotten. Klingt banal, habe ich aber nicht gewusst. Im späteren Teil des Buches geht es um die „Männersachen“ also alles mögliche aus Holz bauen, ob Ständer und Wandmontagen für Gartengeräte oder kleine Häuser im Garten, hier ist alles mit dabei. Okay, vielleicht nicht immer bis ins Detail erklärt, aber zumindest so angerissen, dass man alles versteht, die Ideen die dahinter sind und das sind wirklich viele. Die neue Gartensaison beginnt ja so langsam, das Wetter wird besser, das Buch passt dazu doch perfekt, schaut es euch also unbedingt an.