Garfield – 40 Jahre Lachen & Lasagne: Happy Birthday to me ist ein Buch aus dem Verlag Egmont Comic Collection vom 3. Mai 2018.

Garfield – 40 Jahre Lachen & Lasagne: Happy Birthday to me: Ein Geburtstag steht bald an im Hause Arbuckle und zwar ein tierischer. 1978 erblickte der fett, faul, filosofische Kater mit dem charakeristisch getigerten Fell und dem noch charakteristischeren Appetit das Licht der Welt. Jeder Garfield-Fan weiß, dass dies in Mama Leoni’s Italian Restaurant geschah, doch als Comicstrip debütierte er am 19. Juni 1978. Der Rest ist Geschichte.

Im offiziellen Jubiläumsbuch lassen wir die Dekaden zusammen mit unserem liebsten Comickater Revue passieren und durchlaufen vor den Augen des Lesers alle prägenden Entwicklungen der Figur, von sachkundiger Stelle aus kommentiert und mit den besten Strips aus jeder Ära garniert. Auch Garfields Papa Jim Davis kommt natürlich ausgiebig zu Wort und vertraut uns seine absoluten Strip-Favoriten an.

Garfield ist ein Jahr älter als ich, wusste ich bis heute gar nicht so genau wann es die ersten Garfield Comics gab. Ich bin damit aufgewachsen, später gabs auch eine Serie im Fernsehen und viel später auch Filme. Garfield begleitet mich irgendwie immer, das ist so ein Ding, die ich mir einfach nicht wegdenken könnte, daher habe ich mich gefreut als ich gelesen habe, dass Garfield dieses Jahr 40 wird. Noch mehr über dieses Buch, das ich mit Genuss gelesen habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich den letzten Garfield Comic in der Hand hatte. Es ist auch cool zu sehen wie Garfield sich über die Jahre und Jahrzehnte verändert hat, vor allem wie er am Anfang aussah. Ihr müsst hier unbedingt selbst mal reinschauen, es lohnt sich wirklich sehr.

9,0 von 10 leckeren Lasagne