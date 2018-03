Garden Girls: 20 Frauen und ihr Traum von der eigenen Laube ist ein Buch aus dem Verlag Callwey vom 8. Februar 2018.

Garden Girls: 20 Frauen und ihr Traum von der eigenen Laube: 20 Frauen und ihr Schrebergartenglück. Sie arbeiten als Grafik-Designerin, Architektin oder Interior-Stylistin in den tollsten Berufen der Stadt, doch nach Feierabend blüht ihre Kreativität hinter dem Gartenzaun erst richtig auf. Dann bauen sie Hochbeete und Palettensofas, pflanzen Zucchini und Himbeeren, kochen Marmelade und brauen Rosenlimonade – und feilen an der Einrichtung ihrer Gartenlaube. In Garden Girls präsentieren 20 Schrebergärtnerinnen ihren Traum von der eigenen Laube, zeigen ihre schönsten Einrichtungsideen, geben genial einfache Pflanz- und Interior-Tipps zum Nachmachen und verraten ihre besten Rezepte aus dem Garten.

Sind Schrebergärten eigentlich noch beliebt? Wir haben bei uns im Ort einen, der total schäbig aussieht, kaum noch jemand gibt sich da Mühe, kaum jemand hält den in Schuß, was ich immer traurig finde, denn in meiner Kindheit hatten wir auch einen und da war das noch ein riesen Spaß durch so eine Anlage zu gehen und zu schauen was die Leute da machen, wie kreativ sie sind beispielsweise. Das hatte mich in jungen Jahren mit 19 oder 20 so beeindruckt, dass ich für kurze Zeit selbst einen hatte. Und soll ich ehrlich sein? Ich hatte mir überlegt ob ich nicht wieder einen haben soll, einfach einen Ort im Sommer zum Zurückziehen. Da kommt dieses Buch doch genau richtig. So viele kreative Ideen, dass man den Frühling und Sommer herbeisehnt um selbst loszulegen, schaut einfach selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

8,5 von 10 Schrebergärten