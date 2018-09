Gardasee MM-Wandern ist ein Wanderführer aus dem Michael Müller Verlag vom 4. September 2018.

Gardasee MM-Wandern Wanderführer: Hach, der Gardasee! Unsere Sehnsucht nach dem Süden findet unmittelbar hinter den Alpen ihre Erfüllung. Endlich Gelassenheit, Sonne, Wasser, Wein, Zypressen und Oliven. Dumm nur, dass man den Lago vor allem im Juli und August mit zwei Millionen anderen teilen muss. Ein Glück für alle, die neben Bikini und Badehose die Wanderstiefel eingepackt haben oder die Hauptferienzeit meiden. Denn Schönheit und Idylle liegen oft nur wenige Meter über den Strandbädern, und die Landschaften mit ihrer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt sind wirklich das ganze Jahr über zum Wandern geeignet. Florian Fritz führt Sie 35-mal durch sein Paradies zwischen 2.200 Meter hohem windumtostem Felsgrat und den sanft plätschernden Wellen unten am See.

Bis vor zwei Jahren hatte ich ein Ferienhaus im Harz, da sind wir immer sehr gerne kleine Wanderstrecken gelaufen, bietet sich ja auch an die Gegend. Auch wenn ich nicht danach aussehe, ich laufe ziemlich gerne in der Natur und an der frischen Luft, doch mein maximales ist so 12-15 Kilometer. Die neuen Wanderführer von Kompass sind klasse, denn endlich habe ich mal neue Wanderziele die ich mir ausschauen kann. Denn wie gesagt, der Harz ist schön, doch wenn man 25 Mal da war hat man auch irgendwie alles gesehen.

Ich bin also schon länger auf der Suche nach neuen Zielen und habe dieses jetzt mit diesem Wanderführer gefunden. Ich wusste nicht, dass man am Gardasee auch so schön wandern kann, für einen Urlaub war sowieso schon eine Reise dorthin geplant, ich denke das könnte ich in diesem Jahr noch schaffen, auf jeden Fall hab ich jetzt richtig Lust dazu.

8,5 von 10 wunderbaren Wanderwegen