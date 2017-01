Ganz easy Kindergeburtstag: Stressfreie Rezepte & witzige Ideen: Kindergeburtstage, Sommerfeste und Faschingsparty: Die Kleinen feiern eine ganze Menge! Damit auch die Mamas, Papas, Tanten, Omas und Co. mitfeiern können, gibt es hier stressfreie Ideen, die alle glücklich machen. Die besten Rezepte für den Kindergeburtstag sind gut planbar und vorzubereiten und lassen Kinderaugen leuchten:

Lego-Brownies, Marshmallow-Puppen, Paprika-Eisenbahnen, Käsefüße, Würstchenmumien, Bananengespenster und Meerjungfrau-Cupcakes sind tolle Hingucker auf dem Partybüfett. Die Deko muss natürlich auch stimmen und für witzige Spielideen ist auch gesorgt. Überlebensstrategien und ein kleiner Notfallplan helfen den Großen, den Kleinen eine unvergessliche Party zu bereiten. So wird die Kinderparty zum Kinderspiel!

Also das nenne ich mal gelungen. Hier kann man jedes Rezept nachmachen und mit jedem wird man auf dem Kindergeburtstag gut ankommen. Wirklich, das meine ich ernst, da sind so tolle Ideen, auf die wäre ich nie im Leben gekommen. Was ich am besten fand: Das Feuerwehrauto, aus Kuchen, Keksen und Schaumwaffeln. Einfach eine geniale Idee, von denen das Buch voll ist. Wie gesagt, ihr werdet der King jedes Kindergeburtstages sein mit diesem Buch, daher kann ich es euch sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein.