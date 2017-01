Liebe, Lamborghinis & Lichtschwerter: Das sind die Games with Gold im Februar

Auch im Februar stehen Dir im Rahmen von „Games with Gold“ wieder vier kostenlose Titel zur Verfügung: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Titel für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Deiner Xbox One spielen kannst.

1. Lovers in a Dangerous Spacetime

Den Auftakt macht ein kooperativer Weltraumshooter mit jeder Menge Charme: In Lovers in a Dangerous Spacetime fliegst Du gemeinsam mit einem Partner in einem leuchtenden Schlachtschiff durch ein knallbuntes Universum. Die einmalige Grafik und das schnelle Gameplay genießt Du zusammen mit bis zu vier Spielern: Um gegen die bösen Mächte der Anti-Liebe zu bestehen, bedient Ihr die Geschütztürme des Raumschiffs, Laser und Schilde. Lovers in a Dangerous Spacetime ist vom 1. bis zum 28. Februar auf Xbox One verfügbar.



2. Project Cars Digital Edition

Hast Du schon den Anschnallgurt festgezurrt? Den solltest Du spätestens jetzt angelegt haben, denn im Februar rast die Rennsimulationen in Deine „Games with Gold“-Sammlung: Mit Project Cars Digital Edition kommen massig Autos, unzählige Rennstrecken, der spaßige Karrieremodus und der Online-Multiplayer auf Deine Xbox One. Das Beste: Die Digital Edition beinhaltet außerdem den Limited Edition DLC, der fünf legendäre Fahrzeuge ins Spiel bringt. Project Cars Digital Edition ist vom 16. Februar bis zum 15. März auf Xbox One verfügbar.

3. Monkey Island 2: Special Edition

Dieses Spiel ist ein absoluter Klassiker: Mit der Special Edition von Monkey Island 2 gibt der legendäre Guybrush Threepwood sein triumphales Comeback, um ein für alle Mal zu beweisen, dass er der größte Pirat aller Zeiten ist! Wenn da nur nicht sein untoter Piraten-Rivale LeChuck wäre, der mal wieder nur für Stress sorgt … Monkey Island 2: Special Edition ist vom 1. bis zum 15. Februar auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar.



4. Star Wars: The Force Unleashed

Für einen runden Abschluss sorgt kein Geringerer als Darth Vader höchstpersönlich: Angesiedelt zwischen den Episoden Die Rache der Sith und Eine neue Hoffnung, nimmt Dich der dunkle Lord in Star Wars: The Force Unleashed unter seine Fittiche und bildet Dich zum mächtigen Jedi aus. Nutze Deine neuen zerstörerischen Kräfte und das Lichtschwert, um alles aus dem Weg zu räumen, das sich Dir in den Weg stellt! Star Wars: The Force Unleashed ist vom 16. bis zum 28. Februar auf Xbox 360 und Xbox One verfügbar.