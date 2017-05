Galaxina: Die androide Schönheit Galaxina fliegt mit ihrem Raumschiff durch die Galaxien. Ihre Mission ist es den legendären „Blue Star“, ein mystischer Edelstein mit unendlicher Kraft, wieder zu finden. Von militärischer Intelligenz wurde ihr berichtet, dass dieses wertvolle Juwel auf dem Planeten ALTER 1 gesichtet wurde. Galaxina begibt sich sofort auf den Weg zu dem 27 Jahre entfernten Planeten. Dort angekommen begegnet sie Aliens, die Harley-Davidson-Motorcycles verehren. Es geschehen merkwürdige, sonderbare Dinge…



Purer Science-Fiction-Trash, wie ich ihn so liebe. Ich mag solche Filme aus den 80er Jahren einfach, die sich selbst nicht ernst nehmen, die sich an anderen großen Filmen orientieren, es aber extra übertrieben darstellen, das macht einfach großen Spaß. Ob das nun Star Wars ist Star Trek oder wie sie alle heißen, hier findet man allerhand wieder. Ich glaube ich habe selten bei einem Film so gelacht und den Kopf geschüttelt, aber nie weil es unangenehm war. Okay, Filmerisch ist das kein Genuss, aber wer eben auf diese trashigen Dinge steht wird hier ganz klar seine Freude haben.

Interessant war die Geschichte der Darstellerin Dorothy Stratten, die noch minderjährig mit 16 Jahren Playmate wurde. Ich fand sie sehr hübsch, hatte mich dann mal erkundigt wie ihre Karriere verlaufen war, musste aber feststellen, dass sie nach diesem Film im Alter von 20 Jahren von ihrem Freund umgebracht wurde. Ein großes Drama damals, was glaube ich sehr schade war, denn schlecht als Darstellerin fand ich sie nicht, ich hätte gerne gewusst ob sie sich hätte durchsetzen können.

