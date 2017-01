Galactic Junk League: Galactic Junk League ist eine kostenfreie wettbewerbsorientierte Kampfarena, in der man nahezu endlose Möglichkeiten hat, seine eigenen Raumschiffe zusammen zu basteln. Baue, was du willst, fliege, was du willst – im Weltraum.

Kreiere deine Recyclingraumschiffe in jeder von dir gewünschten Größe und Bauarten und kämpfe damit gegen andere Spieler in 7v7 PvP Arenen auf 4 einzigartigen Landkarten. Je mehr du kämpfst, umso bessere Raumschiffe kannst du bauen. Entsperre dir alle Klassen (Rookie, Frigate, Cruiser, Battleship und Destroyer) und grase alle Sektoren ab, um Material für dein ultimatives Raumschiff zu finden.

Galactic Junk League kann man kostenlos spielen, ich hatte das diese Tage auf Steam entdeckt und dachte mir ich schaue es mir mal an, außerdem hat uns der Entwickler ein bisschen was für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt, dazu weiter unten mehr.

Das Spiel ist gar nicht schlecht, es macht schon Spaß sein eigenes kleines oder auch größeres Raumschiff zu entwickeln, in einem Kampf sehen dann auch alle anders aus. Man weiß eben nie so genau wo die Stärken und Schwächen liegen und muss sich in einem Kampf immer neu auf den Gegner einstellen. Allerdings fehlt mir persönlich etwas die Action in dem Spiel. Oft ist das nur ein geballere auf den Gegner im völligen Stillstand, also einmal in Reichweite entscheidet die Feuerkraft und die eigene Verteidigung/Panzerung. Man kann kaum ausweichen, lediglich wenn man als Zusatz einen kleinen Lichtsprung eingebaut hat, dann kann man Situationen kurzfristig entkommen, das dauert dann aber zu lange bis es wieder aufgeladen ist.

Dem Spiel fehlt es also, meiner Meinung nach etwas an Action und ist dann doch eher was für Tüftler, die Spaß daran haben Raumschiffe zu bauen und das kann ich sagen macht richtig Laune.

