Fußballwappen ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 15. November 2018.

Herausgeber: Die Werkstatt

Auflage Nr. 1 (15.11.2018)

Gebundene Ausgabe: 214 Seiten

Fußballwappen: Erstaunlich, was in einem Vereinswappen alles drinsteckt. Hardy Grüne schält es heraus. Mit kurzen Texten und über 1000 Abbildungen erzählt er die Wappengeschichte von mehr als 120 Klubs: Wie sich die Identität eines Vereins in seinen Symbolen spiegelt, wie die Symbole und ihre Metamorphosen den Zeitgeist spiegeln und wie sich die Liebe der Fans an den Symbolen festmacht. Die Leser erwartet eine spannende und attraktive Reise durch die Welt der Fußballwappen, gespickt mit Anekdoten und manch überraschender Erkenntnis.

Ich fand die Wappen der Fussballclubs schon immer interessant. Besonders aber immer die Anfänge. Damals gab es noch keine Grafiker, damals wurde das so entschieden und damals war das Hauptaugenmerk noch nicht darauf gelegt. Was aber auch spannend ist, ist die Entwicklung zu beobachten, denn viele Vereine wie etwa Krefeld hatten ja mal einen Hauptsponsor und die Wappen musste dahingehend geändert werden. So sieht man auch immer ein bisschen was von der Vereinsgeschichte. Das ist spannend und gut gemacht, weil bei den Änderungen auch immer dabei steht was geändert wurde, meistens auch ein warum und die entsprechende Jahreszahl. Ich fand das klasse und kannte das im Detail bisher nur vom 1. FC Köln, weil ich da Fan bin, nun hab ich auch mal einen Einblick in andere Clubs, ich kann euch da sehr empfehlen auch mal reinzuschauen.

9,0 von 10 Fussballwappen