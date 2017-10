Fußball Freestyle: Lerne die besten Tricks der Welt ist ein Buch aus dem Delius Klasing Verlag von 2017.

Fußball Freestyle: Lerne die besten Tricks der Welt: Du willst Fußball-Freestyler werden? Dann bist du mit diesem Buch von Marcel Gurk genau richtig. Der amtierende Deutsche Meister im Freestyle zeigt dir, wie du deine Fußball-Skills verbessern kannst.

Als Jugendlicher habe ich auch mal Fußball gespielt, sehr erfolgreich in der Kreisklasse. Ich habe unglaubliche 7 Tore geschossen, ich war ein riesen Talent. Wenn meine Knieverletzung und das Interesse an Mädchen nicht gewesen wäre würde ich jetzt zurückblicken auf eine lange und erfolgreiche Karriere und wahrscheinlich wäre ich auch Weltmeister geworden. Okay, Spaß beiseite, aber ich hatte Spaß am Fußball und habe immer gerne Trick trainiert. Okocha heißt der, der mir am liebsten war. Ich kann mich erinnern wie ich diesen Wochen und Monate geübt habe um ihn zu beherrschen. In diesem Buch steht er auf den ersten Seiten und hat eine niedrige Schwierigkeit. Da musste ich gerade schmunzeln und erkennen, dass ich nicht das größte Talent war. Aber die allermeisten Tricks sind eben einigermaßen leicht zu lernen, das eben auch ein nicht so talentierter Spieler, wie ich es war, schafft.

Dies Buch bietet so viele Tricks und schafft es diese nur durch Bilder einfach zu erklären. Das Nachmachen ist also sehr einfach, das erlernen aber nicht immer. Was aber auf jeden Fall gegeben ist: Es macht Spaß und genau deswegen kann ich euch dieses Buch empfehlen, schaut einfach selbst mal rein und lernt ein paar coole Tricks.

8,5 von 10 Tricks