Furcht: Trump im Weißen Haus ist ein Buch aus dem Rowohlt Verlag vom 8. Oktober 2018.

Furcht: Trump im Weißen Haus: Bob Woodward, die Ikone des investigativen Journalismus in den USA, hat alle amerikanischen Präsidenten aus nächster Nähe beobachtet. Nun nimmt er sich den derzeitigen Präsidenten vor und enthüllt den erschütternden Zustand des Weißen Hauses unter Donald Trump. Woodward beschreibt, wie dieser Präsident Entscheidungen trifft, er berichtet von eskalierenden Debatten im Oval Office und in der Air Force One, dem volatilen Charakter Trumps und dessen Obsessionen und Komplexen. Woodwards Buch ist ein Dokument der Zeitgeschichte: Hunderte Stunden von Interviews mit direkt Beteiligten, Gesprächsprotokolle, Tagebücher, Notizen – auch von Trump selbst – bieten einen dramatischen Einblick in die Machtzentrale der westlichen Welt, in der vor allem eines herrscht: Furcht.

Dies Buch beschreibt hervorragend das katastrophale Bild des politischen System der USA. Man ist erschrocken wie es doch so weit kommen konnte, aber enthüllt wird in diesem Buch nicht wirklich etwas neues. Bob Woodward ist ja als Enthüllungsjournalist bekannt, daher hatte ich, was das angeht, in diesem Buch etwas mehr erwartet. Dennoch ist dies ein klasse Buch, versteht mich nicht falsch, die Lage in der USA wird hervorragend wiedergegeben. Ich bin immer noch erschrocken, dass es soweit gekommen ist, dass ein Trump Präsident ist und somit der mächtigste Mann auf der Welt. Auch wenn dieses Buch nicht wirklich etwas enthüllt, beantwortet es doch viele Fragen im Bezug auf die Person Trump, daher kann ich es euch sehr empfehlen.

8,5 von 10 Präsidenten