Funktionelles Ganzkörpertraining mit der Faszienrolle ist ein Buch aus dem KVM – Der Medizinverlag vom 28. Mai 2018.

Funktionelles Ganzkörpertraining mit der Faszienrolle: Der Einsatz von Faszienrollen ist aus dem heutigen Trainingsalltag nicht mehr wegzudenken: Ob im Fitnessstudio, Leistungs- oder Freizeitsport und selbst in Yogastunden überall dienen Übungen mit der Faszienrolle dazu, Muskeln und Körper zu entspannen und zu stärken. Neben den geringen Anschaffungskosten ist vermutlich auch die einfache Handhabung der Faszienrolle für ihren erfolgreichen Einzug in die Sportstätten verantwortlich. Im Buch werden Ihnen in verständlichen Worten zunächst die theoretischen Grundlagen eines jeden Ganzkörpertrainings mit der Faszienrolle vorgestellt. Danach folgt ein umfangreicher praktischer Teil, der sich ausführlich mit den unterschiedlichen Körperregionen wie Nacken, Beine, Arme, Rücken usw. befasst.

Bei der Konzeption der Übungen hat der Autor stets den ganzen Abwechslungsreichtum im Blick gehabt, den ein Ganzkörpertraining mit der Faszienrolle bietet, und zeigt Ihnen viele Möglichkeiten auf, sodass Sie mit einfachen Mitteln die Trainingsintensität graduell an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können.

Zahlreiche Übungen werden Ihnen dabei helfen, Flexibilität, Koordination und Bewegungsumfang zu vergrößern, Ihre Rumpfmuskulatur zu stärken und ganz allgemein Ihre Körperwahrnehmung zu verbessern. Dabei sind die Übungen sowohl für die therapeutische Behandlung bereits vorhandener Probleme und Beschwerden als auch für eine allgemeine Prävention geeignet wenn es beispielsweise darum geht, einem Muskelkater nach dem Sport vorzubeugen. Neu an diesem Konzept ist der Fokus des Autors auf spezifische Sportarten und den Alltag selbst. Ob Schwimmer, Radfahrer oder Jogger oder einfach als Ausgleich zum bewegungsarmen Job im Büro, der reiche Fundus an individuellen und zielgerichteten Übungen bietet für jeden den richtigen Ansatz, um Verspannungen und Verklebungen im Gewebe zu lösen und nachhaltig die gesamte Muskulatur zu lockern.

Ich habe schon oft Trainingsbücher über Fazien gehabt, die auch alle nicht schlecht waren, aber auch alle irgendwie verpasst haben das Thema Fazien wirklich genau zu erklären. Dies Buch allerdings schafft das. Es erklärt die Fazien bis ins kleinste Detail, schon was etwas zu genau. Man erfährt wirklich alle Zusammenhänge und versteht warum sie so wichtig für uns sind und was wir heutzutage falsch machen. Ich kann euch sehr empfehlen hier rein zu schauen, besonders in Kombination mit einem Fazien Trainingsbuch.

Außerdem kann ich euch das Buch Faszien: Behandlungsoptionen und Ernährung aus demselben Verlag empfehlen: Was sind Faszien eigentlich? Wie sind sie aufgebaut? Wie funktionieren sie? Welche Bedeutung haben Faszien für den menschlichen Organismus? Und welche Rolle spielt die Ernährung für ein gesundes Fasziensystem? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, wird in diesem Buch einen reichhaltigen Fundus an Erklärungen und praktischen Tipps finden.

Anschaulich gehen die Autoren des Buches dabei nicht nur auf die unterschiedlichen therapeutischen Behandlungsmethoden, sondern zugleich auf die neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse für gesunde Faszien ein. Ein besonderer Aspekt an diesem Buch ist sein ganzheitlicher Ansatz. Während viele Publikationen zum Thema Faszien sich nur einem einzigen Themenschwerpunkt widmen, bietet das vorliegende Buch den entscheidenden Vorteil, eine Verbindung zwischen Physiotherapie und Ernährungswissenschaft herzustellen und die Kompetenzen somit zu bündeln. Durch diese Gesamtschau werden die Autoren dem komplexen System unserer Faszien wirklich gerecht.

8,5 von 10 Trainingseinheiten