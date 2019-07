Für immer Rabbit Hayes ist ein Hörbuch von Random House Audio vom 18. Juni 2019.

32 Bewertungen Für immer Rabbit Hayes Anna McPartlin

Herausgeber: Random House Audio

Auflage Nr. 0 (18.06.2019)

Letzte Aktualisierung am 2.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Für immer Rabbit Hayes: Als Rabbit Hayes stirbt, hinterlässt sie eine große Lücke im Leben aller Familienmitglieder und Freunde, für die sie immer ein Lebensmittelpunkt war. Sie müssen lernen, mit ihren Zweifeln und ihrer Hilflosigkeit, ihrer Wut und ihren neuen Aufgaben umzugehen. Mit all den Figuren, die uns in „Die letzten Tage von Rabbit Hayes“ so ans Herz gewachsen sind, fiebern, leiden und lachen wir wieder mit. Mit ihren Eltern, ihren Geschwistern, ihrer besten Freundin und vor allem mit ihrer Tochter.

Einfühlsam gelesen von Nina Petri