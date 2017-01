Für dich – Live aus Berlin von Vanessa Mai: Es waren nicht nur die tausenden Fans, die diesem Abend entgegenfieberten, auch für die Künstlerin selbst sollte dieses Konzert etwas ganz Besonderes werden. Weil die anfangs geplanten Locations, zuerst der Wintergarten und dann der Friedrichstadtpalast in Berlin für den schier nie enden wollenden Fanansturm zu klein waren, musste das Konzert ins Tempodrom verlegt. Und dort spielte, tanzte und agierte die 24-jährige VANESSA MAI zweieinhalb Stunden lang, ihre umjubelte Show.

Eine himmlische Kritik jagte die nächste: Am Montag hat die gegenwärtig erfolgreichste junge deutsche Popkünstlerin vor Tausenden von Zuschauern im Tempodrom ein begeistert bejubeltes Konzert gegeben. (Berliner Zeitung). Es ist die perfekte Schlager-Party, die Vanessa Mai im Tempodrom feiert. (B.Z.)

Für alle, die den Abend nicht miterleben konnten und alle, die den Abend vielleicht noch einmal erleben wollen wurde die atemberaubende Show in voller Länge aufgezeichnet und erscheint am 06. Januar 2017 unter dem Titel Für Dich – Live aus Berlin (Sony Music Entertainment Germany/Ariola) als Doppel-Live-Audio-CD, DVD und Blu-Ray. Die Setlist beinhaltet sowohl einige Songs aus ihrer Wolkenfrei-Zeit, aktuelle Hits von ihren Erfolgs-Alben Wachgeküsst und Für Dich als auch einige Cover, sodass für jeden Fan das Richtige dabei ist. DVD und Blu-Ray werden als zusätzlichen Bonus noch zahlreiche Bildergalerien vom Konzertabend enthalten, um noch mal so richtig in Erinnerungen schwelgen zu können.

Ich will ehrlich sein, ich bin nun nicht so der große Schlager-Kenner. Ich kannte Vanessa Mai nur aus der letzten DSDS Staffel, bei der sie in der Jury saß. Musik von ihr hatte ich noch nicht gehört. Erst mit diesem Album habe ich die Künstlerin kennengelernt und bin da wirklich froh, denn die Musik ist der Hammer. Okay, das ist kein wunder, produziert wurde das Ganze von Dieter Bohlen persönlich, was man an der Musik auch merkt. Beispielsweise Ich sterb für dich, da ist dieser typische hohe Sound dabei im Refrain, wie man ihn von Blue System und Modern Talking kennt. Den Track fand ich auch mit am besten, eben gerade wegen der Musik.

Die Texte sind so typisch Schlagermusik, ist aber auch okay, es klingt alles sehr modern, so muss Schlager eigentlich sein. Sogar aus dem Lied Für dich macht Vanessa Mai was hörbares. Herz an Herz war auch witzig, hört sich etwas an wie Atemlos von Helene Fischer, zumindest im Refrain ein wenig. Ein tolles Album, dass voll ist mit guten Tracks, die man wirklich hören kann. Ich war von einer Schlagerplatte selten so begeistert wie von dieser, hört unbedingt selbst mal rein.