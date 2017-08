Führung und Management in den unendlichen Weiten: Lehren aus der Star Trek-Filmanalyse ist ein Buch aus dem R. Hampp Verlag von 2017.

Führung und Management in den unendlichen Weiten: Mit seinen Einzelserien Raumschiff Enterprise, The Next Generation, Voyager, Deep Space Nine und Enterprise ist Star Trek hinsichtlich der Zuschauerzahlen und der Impulse für neue Technologien die wohl erfolgreichste Science Fiction-Serie aller Zeiten. Auch für den Bereich Führung und Management lohnt sich der vertiefende Blick auf Star Trek. Dieses Buch entwickelt anhand der Filmanalysen von Star Trek praxisnahe Lehren und Anregungen für erfolgreiches Führen in der Gegenwart.

Zunächst einmal muss gesagt werden, dass sich der Autor sehr gut auskennt mit den Star Trek Serien und diese im Zuge des Buches wohl sehr ausführlich geschaut hat. Ich finde das klasse, ich selbst bin ein großer Fan und kenne jede Folge. Genau das braucht es, meiner Meinung nach auch, um etwas daraus zu lernen, denn wenn man mit Star Trek so gar nichts am Hut hat, wird man auch aus den Schlüssen hier nicht viel lernen, vermute ich jetzt einfach mal so. Die Frage ist ob die Manager von Morgen Star Trek noch kennen? Also wirklich die Serien noch kennen, dazu liegen sie schon verdammt lange zurück. Aber das will ich alles nicht wirklich beurteilen, mir als Star Trek Fan hat das Buch gefallen und mir Star Trek auch mal von einer anderen, sehr spannenden Seite gezeigt.

7,5 von 10 Raumstationen