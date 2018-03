Fühlende Wesen: Tiere als Brücke zu unserer wahren Natur ist ein Buch aus dem Verlag Silberschnur vom 15. Februar 2018.

Letzte Aktualisierung am 1.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Fühlende Wesen: Tiere als Brücke zu unserer wahren Natur: Dieses Buch erinnert uns daran, wer wir wirklich sind: Fühlende Wesen. Birgit Rusche-Hecker lädt uns zu einer Reise ein, bei der wir unserer eigenen Natürlichkeit begegnen, ehrlich nach innen schauen dürfen und unser oftmals mangelndes Bewusstsein für uns selbst und die Welt um uns herum erkennen. Mit viel Einfühlungsvermögen, aber ohne erhobenen Zeigefinger, zeigt sie uns Möglichkeiten auf, wie wir zu einem wertschätzenden Umgang mit unserer Erde zurückfinden.

Anhand von Fallbeispielen aus ihrer therapeutischen Praxis erfahren wir, wie es gelingen kann, unsere Verbundenheit mit uns selbst und anderen fühlenden Wesen wiederherzustellen und zu spüren, welch wichtige, hilfreiche Begleiter unsere Mitgeschöpfe, die Tiere, auf diesem Weg sind. Das Buch bietet Inspiration für Menschen, die sich eine Rückbesinnung auf den Kern ihres Seins wünschen und ihren Teil zum persönlichen sowie zum Wohl der Tiere beitragen möchten. Berührende Seelenworte von Co-Autorin Annette Dorstijn begleiten dieses Buch.

Letzte Aktualisierung am 1.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wer so ein wenig esoterisch nachdenklich veranlagt ist wird ebenfalls mit dem Buch Der Ruf der wilden Seele zufrieden sein: Der Mensch kommt nicht von irgendwo, er ist Ergebnis einer Jahrmillionen währenden Evolution, die sich stets in enger Wechselwirkung mit der Erde vollzog. Die Landschaften haben unsere Seele geprägt; in jedem Menschen finden sie einen Widerhall; wir alle spüren und suchen diesen Austausch mit dem Land, das uns hervorgebracht hat.

Letzte Aktualisierung am 1.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Oder auch Heilsteine und ihre Signatur: Am Anfang setzt sich Bernhard Richter mit der Steinheilkunde und ihren Kritikern auseinander, mit dem wissenschaftlichen Ansatz und mit der Erweiterung um die Geisteswissenschaft. Dann führt er aus, was die Signaturenlehre ist und wie sie uns hilft, das Wesen der Minerale zu verstehen. Er beschreibt die Dreigliederung des Menschen und ihre Parallelen im Mineralreich, die irdischen und kosmischen Bildekräfte sowie den Antagonismus von Schwefel- und Salzprozess. So gewinnen wir eine geisteswissenschaftliche Sicht auf das Wesen und die Biografie eines Minerals, und mit ihrer Hilfe zeigt er am Beispiel des Malachits, wie mögliche Analogieschlüsse die Wirkung auf den menschlichen Körper erklären.

7,0 von 10 Heilsteinen