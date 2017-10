Fuck you, Brain!: Seien Sie alles – außer gewööhnlich sind Motivationstipps von Harald Glööckler aus dem Plassen Verlag von 2017.

Fuck you, Brain!: Seien Sie alles – außer gewööhnlich: Jeder ist ein Genie! , so Einstein, aber wenn Du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Wie viele Träume und Erfolge, wie viel Lebenslust und Luxus sind uns bereits entgangen, weil wir uns einredeten: Ich kann das nicht, ich bin zu schwach, zu dumm, zu arm, zu untalentiert, zu alt!? Mit Fuck you, Brain! und vielen Motivations-Tipps aus seinem Leben ruft Unternehmer, Multitalent und Lifestyle-Ikone Harald Glööckler dazu auf, endlich aus dem Gefängnis des Denkens auszubrechen.

Zu sein, wer wir sind, und zu tun, was wir gerne tun würden. Für den Lebenskünstler, der erfolgreich nach der Krone gegriffen hat, ist nichts undenkbar und mit der neuesten Glööckler-Kreation bald auch nichts für seine Leser!

Man kann von Harald Glööckler denken was man möchte, aber wie heißt es so schön? Der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat und zwar so lange er ihn hat. Daher kann ich euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, denn Erfolg hat er auf jeden Fall und wenn so einige Tipps einen im Leben weiterbringen, warum sollte man sie nicht einfach mal versuchen zu befolgen.

8,0 von 10 auffällig geschminkten Männern