From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas) ist das neueste Album von Tarja und Earmusic (Edel) aus dem Jahr 2017.

From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas) von Tarja: Dieses Jahr sorgt Tarja mit ihrem brandneues Weihnachtsalbum dafür, dass die Adventszeit bereits im November beginnt. Macht euch bereit für außergewöhnliche Weihnachten! Das Album enthält 11 traditionelle Weihnachtslieder, die durch Tarjas klassisch ausgebildeten Gesang, zusammen mit dunkleren Gothic-Einflüssen, auf eine völlig neue Ebene gebracht werden. Mithilfe eines Symphonieorchesters schafft es die erfolgreichste finnische Solokünstlerin traditionellen Liedern wie „O Tannenbaum“, „We Wish You A Merry Christmas“ oder „Feliz Navidad“ einen zwielichtigen Beiklang zu verleihen und erinnert den Hörer damit an einen düsteren Filmsoundtrack.

Tarja wurde ja bekannt als Sängerin der Band Nightwish, die sicher der ein oder andere von euch kennen wird. Ich kenne mich in der Metall Szene so gar nicht aus, deswegen wusste ich zb. gar nicht, dass sie solo unterwegs ist. Ich kannte Nightwish, aber bin in dem Genre, wie gesagt, nicht so zu Hause. Eigentlich habe ich die CD auch nur so durch Zufall in die Hände bekommen und bin gerade so begeistert wie kaum von einer anderen CD. Tarja hat nicht nur eine wunderbare Stimme, das ganze Arrangement passt auch zu den Weihnachtslieder, die Orchester Musik, ihre Stimmne, der Gesang, einfach alles. Ich fand lediglich 12 Tracks zu wenig, ich hätte mir die CD randvoll gewünscht. Das aber Kritik auf sehr hohem Niveau.

Am geilsten fand ich die Version von Amazing Grace, da würde ich sogar soweit gehen und behaupten, dass das die beste Version ist, die ich bisher von dem Track gehört habe. Ganz ähnlich ist es bei Feliz Navidad und We Wish You A Merry Christmas. Das ist insgesamt eine Weihnachts-CD ganz nach meinem Geschmack ohne das ich vorher wusste, dass das überhaupt mein Geschmack ist. Bitte hört hier unbedingt mal rein, es lohnt sich sehr, versprochen.

9,5 von 10 Weihnachts Hymnen