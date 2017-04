Frohe Ostern #4

Frohe Ostern, wieder einmal kommt der Osterhase und auch wenn man kein zweites Weihnachten aus Ostern machen sollte hat der Osterhase trotzdem ein paar Sachen hier gelassen, die ich verlosen darf. Okay, zugegeben, diese Produkte kommen von den Unternehmen und nicht dem Osterhasen, aber der Sinn ist derselbe, man will euch eine kleine Freude zu Ostern machen. Bis einschließlich Ostermontag gibt es bei uns jeden Tag etwas zu gewinnen, heute sind das diese Preise:

Heute am letzten Tag mal etwas mehr Auswahl, ich denke da wird für jeden etwas dabei sein.

3x Der scharlachrote Pirat: Ned Lynch ist der gefürchtete scharlachrote Pirat: Ein Haudegen, der mit seiner hitzigen Crew die Karibik unsicher macht. Als ihn die Adelige Jane Barnet um Hilfe bittet, zeigt der Draufgänger, dass er das Herz am rechten Fleck hat: Gemeinsam bekämpfen sie Lord Durant, einen Tyrann, der Janes Vater in den Ruin getrieben hat.

Transport Fever: Transport Fever ist eine Tycoon-Simulation mit Eisenbahn-Schwerpunkt. Sie beginnen im Jahr 1850 mit dem Aufbau Ihres Unternehmens. Als Transportmagnat errichten Sie Bahnhöfe, Flughäfen, Häfen und verdienen Geld, indem Sie Bereiche verbinden, die Transportdienste benötigen.



Transport Fever (Computerspiel)



Plattform: Windows 7, Windows 8

Genre: Actionspiele

Ostseejagd: Pia Korittkis zwölfter Fall: In einem Badeort an der Ostsee entdeckt ein Hotelbesitzer am Strand eine Leiche. Das Gesicht der Toten ist unkenntlich, niemand scheint sie zu vermissen. Kurz darauf stolpert eine Jägerin im Wald über ein menschliches Skelett. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Toten? Und welche Rolle spielen die zwei Schwestern, die mit einem Kind zurückgezogen auf einem Bauernhof leben?

2x Mayday 2017-True Rave: Die Acts werden die Dortmunder Westfalenhalle in einen Hexenkessel verwandeln! Der original Soundtrack zur Party des Jahres darf natürlich nicht fehlen: Mayday 2017 – True Rave – die offizielle Compilation zum Rave-Event der Superlative. Das fette 3CD-Digipak enthält aktuelle Techno-, House- und Deep-HouseTracks von Hit DJs wie ATB, Armin van Buuren, Andrew Rayel, Sven Väth, Jan Blomqvist, Markus Schulz, Len Fake, Moguai, Felix Kröcher und viele mehr. On Top kommt CD3 mit wahren Techno-Classics von Dosem über Oxia bis Pryda. Die offizielle Hymne True Rave von Friends of Mayday darf natürlich auch nicht fehlen. Tanzen, feiern, glücklich sein. Und das Gemeinsam. Das ist True Rave.

2x Voll verkatert: Nach einem mysteriösen Unfall fällt Milliardär Tom Brand (KEVIN SPACEY) ins Koma und findet sich zu seinem allergrößten Entsetzen im Körper des Katers Mr. Kuschelpuschel wieder. Während sein labiler Gesundheitszustand in der Geschäftswelt zu wilden Spekulationen und unglaublichen Intrigen mit schwerwiegenden Folgen führt, kämpft Tom mit allen tierischen Mitteln um sein Leben und seine Firma. Hilfe erhofft er sich dabei von Felix Perkins (CHRISTOPHER WALKEN), dem Besitzer einer mysteriösen Tierhandlung.

Hopsgegangen: Ein Niederrhein-Krimi: Mist!, denkt sich Lukas Born. Eigentlich sollte der Privatdetektiv mit der Journalistin Natascha Feldmann einen ihrer Informanten treffen. Am Treffpunkt in Rheinberg ist jedoch nur Natascha, und die liegt leblos auf dem Boden. Bevor Lukas weiß, wie ihm geschieht, kriegt er eins übergezogen. Als er wieder zu sich kommt, ist Natascha verschwunden. Die Polizei sieht keinen Handlungsbedarf, Lukas hingegen schon. Denn er ahnt, dass Natascha an etwas Großem dran war. Und tatsächlich täuscht ihn sein Gefühl auch diesmal nicht. Leider. Denn die Beule an seinem Kopf ist nur der Anfang allen Übels …

Wie die Luft zum Atmen: Alle hatten mich vor Tristan Cole gewarnt, mich angefleht, ihm aus dem Weg zu gehen. »Er ist ein Monster, er ist verrückt, und er ist tief verletzt, Liz«, hatten sie gesagt. »Er ist nichts als die hässlichen Narben seiner Vergangenheit.« Doch was sie alle ignorierten, war die Tatsache, dass auch ich ein bisschen verrückt und tief verletzt war, dass auch ich Narben hatte. Und keiner von ihnen bemerkte, dass ich an Tristans Seite endlich wieder atmen konnte. Denn nicht zu vergessen, wie man atmete, das war das Schwierigste, wenn man ohne die Menschen leben musste, die man von ganzem Herzen liebte.

2x Deepwater Horizon: In DEEPWATER HORIZON rekonstruiert Blockbuster-Spezialist Peter Berg die letzten dramatischen Stunden auf der Ölplattform und erzählt die packende Geschichte jener Männer, die bei dem Versuch, das Unvermeidliche abzuwenden, ihr Leben riskierten. Entstanden ist ein bildgewaltiges und zugleich hochemotionales Action-Spektakel mit Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich und Dylan O’Brien in den Hauptrollen.

2x Virtual Rides 3 – Fahrgeschäft-Simulator: Größer, bunter und beeindruckender als je zuvor – Willkommen in der Welt von Virtual Rides 3. Gestalten, steuern & fahren Sie mehr als 10 der weltweit beliebtesten Fahrgeschäfte. Erkunden Sie den über 120.000qm großen Festplatz und entdecken Sie rund 100 Kirmesbuden sowie atemberaubende Rides. Werden Sie zum Schausteller und passen Sie die Fahrgeschäfte ganz nach Ihren Wünschen an! Ergänzen Sie die Fahrgeschäfte durch neue Bauteile und änderen Sie deren Farbe. Geben Sie dem Ganzen einen neuen Anstrich mit einzigartigen Dekorationen! Jeder hat es selbst in der Hand!

3x Bevor du weitergehst: Immer wieder beste Freunde: Nach ihrem Welterfolg „Immer montags beste Freunde“ ist Laura Schroff vielen Menschen begegnet, die ebenfalls durch spontane Hilfeleistungen große Wirkung erzielt haben. In dreißig Geschichten erzählt die Bestsellerautorin davon, wie wichtig eine gute Tat in schweren Momenten ist, wie Menschen durch die rettende Hand des anderen ins Leben zurückfinden. „Bevor du weitergehst“ knüpft an den Erfolg des ersten Buches an, es widmet sich wieder den universalen Themen wie Freundschaft, Liebe und Hilfsbereitschaft. Diesmal mit spannenden Porträts von unterschiedlichsten Menschen und deren Schicksalen.

3x Mutant City: Die späten Neunziger: wir sind nicht mehr alleine. Mit den Menschen zusammen existieren die Reptoiden auf diesem Planeten, äußerlich menschliche Kreaturen, die aber jederzeit zu animalischen Bestien mutieren können. Die Spannungen zwischen den so verschiedenen Lebensformen eskalieren, als eine tödliche Droge unter den Menschen verbreitet wird, mit deren Hilfe machtgierige Reptoiden die Weltherrschaft anstreben. Der Mischling Ken, Mitglied einer Elite-Polizeitruppe, kämpft für den Frieden, sieht sich aber schon bald zwischen allen Fronten. Eine fürchterliche Schlacht entbrennt, die für die Menschen nur fatal enden kann…

3x Ebola Zombies: Lisa (Anna Chan), Jack (Jack Chan) und ihre Freunde wollen Juwelen stehlen. Doch der Industriekomplex, der eigentlich eine Diamantschleiferei ist, entpuppt sich als Geheimlabor. Die Einbrecher stoßen auf Leichen, die absichtlich mit Ebola und SARS infiziert wurden. Als sie näher kommen, müssen sie feststellen, dass es keine Leichen sind. Sondern blutdurstige, mordgierige und äußerst aggressive Mutanten, die jeden anfallen, der ihnen in die Finger kommt. Einmal von ihnen gebissen, verwandeln sich die Opfer ebenfalls in Monster … und die Seuche verbreitet sich rasend schnell.

2x Torchance 2017 – Der Fussballmanager: Übernehmen Sie in Torchance 2017 das Amt eines aufstrebenden Fussballmanagers und starten Sie mit einem Team in der deutschen oder einer von vier internationalen Ligen. Oder bestreiten Sie den Weg des Managers eines bereits bestehendes Teams aus einer der höheren Ligen und führen Sie sie zum Erfolg.

3x Hund und Katze unter einem Dach: So klappt das Zusammenleben: Dass Hund und Katze sich nicht verstehen können, ist ein alter Irrglaube: Mit etwas Anleitung durch den Menschen sind sie durchaus in der Lage, die etwas unterschiedliche Kommunikation des anderen zu lernen und dessen Bedürfnisse zu akzeptieren. Dieser Ratgeber hilft Hunde- und Katzenbesitzern, das Zusammenleben der Tiere zu erleichtern, optimale Startvoraussetzungen für eine harmonische Beziehung zu schaffen und gibt Hilfestellung bei Problemen. Außerdem werden Ideen vorgestellt, um den Alltag beider Tiere durch gemeinsame Beschäftigungsmöglichkeiten zu bereichern und das positive Verhältnis zueinander zu stärken. Alle Traininsgtipps basieren dabei auf einem tierschutzgerechten, gewaltfreien Umgang mit Tieren.

3x Gefangene im Weltraum: Die Kristallsucherin Taura (Sandy Brooke) wird unter falschen Anschuldigungen auf einen Gefängniskreuzer im Weltall verschleppt. Dort quälen vollbusige Dominas die leicht bekleideten, weiblichen Häftlinge. Das kann und will sich Taura nicht gefallen lassen. Als sich die Gelegenheit bietet, flüchten sie und einige der anderen Häftlinge. Die Besatzung des Knast-Raumschiffs verfolgt sie bis auf einen fremden Planeten …

Du musst dich unten einfach eintragen und hast die Chance auf diese Gewinne. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 17.04.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.