Frohe Ostern #3

Frohe Ostern, wieder einmal kommt der Osterhase und auch wenn man kein zweites Weihnachten aus Ostern machen sollte hat der Osterhase trotzdem ein paar Sachen hier gelassen, die ich verlosen darf. Okay, zugegeben, diese Produkte kommen von den Unternehmen und nicht dem Osterhasen, aber der Sinn ist derselbe, man will euch eine kleine Freude zu Ostern machen. Bis einschließlich Ostermontag gibt es bei uns jeden Tag etwas zu gewinnen, heute sind das diese Preise:

Himmelstrand: Roman: Zehn Menschen wachen in ihren Wohnwagen auf – und nichts ist wie am Abend zuvor. Um sie herum erstreckt sich eine Grasfläche bis zum Horizont und über ihnen ein blauer Himmel ohne Sonne. Wo sind sie gelandet? Im Nichts? In der Unendlichkeit? Was bloß ist passiert? – Die Zehn begeben sich schließlich auf das Feld hinaus und jeder von ihnen begegnet dort seinem persönlichsten Alptraum …

Die Tochter des Fechtmeisters: Historischer Roman: Rostock 1608. Von Kindesbeinen an ist Clarissa von der Kunst des Fechtens fasziniert. Für sie geht ein Traum in Erfüllung, als sie ihren Vater, einen angesehenen Fechtmeister, nach Frankfurt begleiten darf, wo sich alljährlich die besten Schwertkämpfer des Reiches messen. Doch zwischen den verfeindeten Fechtbruderschaften schwelt ein Krieg, und bei einem heimtückischen Überfall wird Clarissas Vater ermordet – und sie selbst als seine Mörderin verleumdet. Als sie von einer Verschwörung hört, die das ganze Reich ins Chaos zu stürzen droht, muss sie sich fragen: Hatte ihr Vater etwas damit zu tun? Wer sind seine wahren Mörder?

Der ewige Schlaf: Kriminalroman: Entry Island – eine winzige Atlantik-Insel, 1000 Kilometer vom kanadischen Festland entfernt, mit gerade einmal 100 Bewohnern. Als Detective Mackenzie aus Montréal hierher geschickt wird, um einen Mord zu untersuchen, ahnt er nicht, dass dieser Fall sein Leben für immer verändern wird. Kaum hat Mackenzie die Insel betreten, präsentiert die örtliche Polizei ihm bereits eine Hauptverdächtige: die Ehefrau des Opfers. Doch was zunächst wie eine klare Angelegenheit erscheint, wird zusehends mysteriöser, da Mackenzie glaubt, die Beschuldigte zu kennen, obwohl er ihr nie zuvor begegnet ist. Schon bald kann es der Detective nicht mehr leugnen: Der Schlüssel zur Lösung des Falls liegt in seiner eigenen Vergangenheit.

2x Memories…Do Not Open von The Chainsmokers: Parallel zur Live Performance bei den Brit Awards ist die neue Single überall verfügbar. Für den nächsten potentiellen Hit „Something Just Like This“ holten sich die Beiden eine der größten Bands im Musikbiz ins Studio: Coldplay (!). Als wäre das nicht schon genug, um die weltweite Fanbase auf allen Socials durchdrehen zu lassen, kündigen sie im selben Atemzug auch Titel und Releasedate des kommenden Albums an! „Memories…Do Not Open“ wird am 07. April erscheinen und ist ab sofort überall vorbestellbar.

3x 055/Der schwarze Joker von Die Drei ??? Kids: Eine unheimliche Gestalt spielt den Bewohnern von Rocky Beach böse Streiche! Als auch noch Tante Mathildas frische Wäsche angezündet wird, nehmen die drei ??? Kids die Verfolgung auf – doch mit dem schwarzen Joker ist nicht zu spaßen …

3x Bordello of Blood: Es ist eine Geschäftsbeziehung, die wohl in der Hölle abgeschlossen worden ist. Denn die just wieder zum Leben erwachte Mutter aller Vampire (Angie Everhart) unterhält nach ihrem Pakt mit einem diabolischen Reverend (Chris Sarandon) ein Freudenhaus, in dem die Freier für ihre Sünden gleich auch noch mit massivem Blutverlust bestraft werden. Bis die junge Katherine (Playmate Erika Eleniak) ihren Bruder (Cortey Feldman) an das Etablissement verliert und einen Detektiv (SNL-Star Dennis Miller) schickt, der dem gottlosen und ziemlich freizügigen Treiben auf den Grund gehen soll… (1 Blu-ray)

Transport Fever: Transport Fever ist eine Tycoon-Simulation mit Eisenbahn-Schwerpunkt. Sie beginnen im Jahr 1850 mit dem Aufbau Ihres Unternehmens. Als Transportmagnat errichten Sie Bahnhöfe, Flughäfen, Häfen und verdienen Geld, indem Sie Bereiche verbinden, die Transportdienste benötigen.



Größeres Bild Transport Fever (Computerspiel) Hersteller: astragon

ESRB-Bewertung:

Plattform: Windows 7, Windows 8

Genre: Actionspiele Neu ab: EUR 23,49 Auf Lager gebraucht ab: EUR 20,90 Auf Lager

2x Prison Architect – Aficionado Bonus-Edition: Erbaue und verwalte in dieser fesselnden Gefängnis-Management-Simulation ein Hochsicherheitsgefängnis! Während am frühen Morgen die ersten Sonnenstrahlen auf ein wunderschönes Stückchen Land fallen, beginnt die Uhr zu ticken. Du musst Dich beeilen und eine Verwahrungszelle für den Haufen Schwerverbrecher bauen, der gerade in einem gelben Bus zu Deinem zukünftigen Gefängnis gebracht wird. Während Deine Arbeiter den letzten Stein legen, darfst Du ihnen keine Pause gönnen, denn der erste richtige Zellenblock wartet auf seine Errichtung, damit Du genug Platz hast, um die nächste Sträflingslieferung aufzunehmen. Und wenn alle erst ein Plätzchen zum Schlafen haben, geht der Spaß erst richtig los.

Du musst dich unten einfach eintragen und hast die Chance auf diese Gewinne. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 16.04.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.