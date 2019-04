Frohe Ostern 2019 – Gewinnspielreihe Tag #2

Frohe Ostern, wieder einmal kommt der Osterhase und auch wenn man kein zweites Weihnachten aus Ostern machen sollte hat der Osterhase trotzdem ein paar Sachen hier gelassen, die ich verlosen darf. Okay, zugegeben, diese Produkte kommen von den Unternehmen und nicht dem Osterhasen, aber der Sinn ist derselbe, man will euch eine kleine Freude zu Ostern machen. Bis einschließlich Ostermontag gibt es bei uns jeden Tag etwas zu gewinnen, heute sind das diese Preise:

5x Drachenmeister Band 1: So macht Lesen Spaß! + Einfach formulierte Texte – kurze Kapitel + Jede Seite aufwendig illustriert + Beliebtes Kinderthema – Drachen + Mehr Selbstbewußtsein durch Lesekompetenz + Hochwertige Hardcover mit Lesebändchen + Über 24 Mio. Gesamtauflage der Reihen weltweit (Scholastic-Branches) Drake hätte niemals gedacht, dass es Drachen gibt. Aber bald erfährt er, dass sie wirklich existieren – und dass er ein Drachenmeister ist! Der magische Drachenstein hat Drake und drei andere Kinder – Ana, Rori und Bo – ausgewählt, um Drachen zu trainieren. Wird es Drake gelingen, dass er und sein Drache ein Team werden? Kann er wirklich ein wahrer Drachenmeister sein?

NYT. 36 Hours. Europa: Mit antiken Wunderwerken, wichtigen Weltstädten und winzigen Weilern von ansteckendem Reiz hat Europa dem Reisenden eine Menge zu bieten. Und mit über 50 Ländern kompensiert der zweitkleinste Erdteil der Welt seine geringe Größe mit kultureller Vielfalt und reichlich Charme, sei es in Meisterwerken der Kunst, prächtigen Bauten oder einer ebenso prachtvollen Natur. Mit 130 Reiseplanungen von Fachleuten aus der beliebten Kolumne “36 Hours” der New York Times führt diese aktualisierte und überarbeitete dritte Auflage des Bestsellers 36 Hours Europa zu den bekanntesten Schätzen und den bestgehüteten Geheimnissen des Kontinents…

Lieblingsschlager von Uta Bresan

Da Records (Da Music)

Audio CD

5x Lieblingsschlager von Uta Bresan: 20 Titel inklusive der Radio-Single „Kopf oder Zahl“ und viele weitere Hits von Uta Bresan.

3x Audials One 2019: „Audials One“ überwacht ständig über 100.000 Internetradios, hunderte Videoportale und sozialen Netzwerke. Aus diesen nimmt es dann selbstständig beliebige Lieder und Clips auf die Festplatte auf. Dank der Wunschliste bekommen Sie wirklich nur Songs, die Sie auch wirklich wollen. Chart-Hits, Singles, Alben oder Discographien einzelner Künstler sollen kein Problem sein.

3x Die Frau im Eis: Rechtsanwalt Eriks wohl situiertes Leben gerät aus den Fugen, als sein Arbeitgeber ihn für das Fehlen von 30 Millionen Euro verantwortlich macht. Sein abgewrackter Bruder Atli scheint die richtigen Verbindungen zur kriminellen Unterwelt zu haben, um mithilfe eines Drogenschmuggels den Betrag ausgleichen zu können. Doch ihr menschlicher Kurier, die junge Sofia, fliegt auf und die ungleichen Brüder sehen sich immer tiefer in einen perfiden Strudel der Gewalt gezogen. Das Netz aus Polizei, skrupellosen Finanzhaien und eiskalter Mafia scheint ihnen kein Schlupfloch mehr zu bieten. (1 Blu-ray)

Jäger-Tödliche Gier-Staffel 1

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 360 Minuten

Rolf Lassgård

3x Jäger-Tödliche Gier-Staffel 1: Der Stockholmer Ex-Kriminalkommissar Erik Bäckström (Rolf Lassgård) will sich in seiner nordschwedischen Heimat zur Ruhe setzen. Seine Erfahrung wird in der abgelegenen Provinz jedoch schon bald gebraucht. Der Unternehmer Markus Lindmark (Pelle Heikkilä) fühlt sich durch Umweltaktivisten bedroht. Sein von der Politik unterstütztes Vorhaben, gemeinsam mit einer südafrikanischen Bergbaugesellschaft neu entdeckte Goldvorkommen zu fördern, stößt auf erbitterten Widerstand. Als ein Unbekannter mit Stahlkugeln auf Markus und seinen Mitarbeiter Johannes (Mikael Ersson) schießt, sieht der Unternehmer sein Millionenprojekt ernsthaft in Gefahr. Um weitere Zwischenfälle zu vermeiden, engagiert Markus den Ex-Polizisten Erik, dessen Schwester Karin (Annika Nordin) mit seinem Bruder Karl Lindmark (Sampo Sarkola) verheiratet ist.

Van Helsing - Staffel 2

DVD, Freigegeben ab 18 Jahren

Laufzeit: 546 Minuten

Kelly Overton, Jonathan Scarfe, Vincent Gale, Rukiya Bernard, Aleks Paunovic

Deutsch, Englisch

3x Van Helsing – Staffel 2: Vanessa gelingt es, ihrem sadistischen Peiniger zu entkommen. Ein zorniger und blutiger Rachefeldzug durch die Vampir-Zitadelle nimmt seinen Lauf, bei dem sie auch ihre vermisste Tochter wiederfindet. Doch das lang ersehnte Wiedersehen mit Dylan entspricht nicht ihren Hoffnungen. Dmitri kommt gerade noch mit seinem Leben davon. Doch nicht alle hatten so viel Gluck.

2x Pastewka – Staffel 9: In der neuen Staffel buhlt Bastian um seine Ex-Freundin Anne, er braucht dringend einen neuen Job – und er will Patenonkel werden. Doch die frisch gebackenen Eltern Hagen und Svenja sind von Bastians Absichten nicht überzeugt.

Hanna Svensson - Blutsbande

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 585 Minuten

Marie Richardson, Adam Pålsson, Alexej Manvelov, Magnus Krepper, Sofia Ledarp

Deutsch, Schwedisch

Hanna Svensson – Blutsbande: Hanna Svensson ist Polizistin mit hohen moralischen Grundsätzen und starken Prinzipien. Zwei Jahre ist es her, dass sie ihren eigenen Sohn Christian wegen Drogenhandels ins Gefängnis brachte. Nach seiner Entlassung möchte er zu Hannas Leidwesen nichts mehr von ihr wissen. Als ihr Kollege und Liebhaber Sven spurlos verschwindet, nimmt Hanna die Spur auf. Dabei findet sie etwas heraus, was sonst keiner weiß: Sven hat bei seinen Ermittlungen gegen eine kriminelle Biker-Bande mit einem verdeckten Informanten gearbeitet, der sich Inez nennt. Was Hanna jedoch nicht ahnt: Inez ist niemand anderer als ihr Sohn! Während Hannas und Christians private Beziehung unter schwierigen Bedingungen steht, wird ihre berufliche Verbindung immer enger. In der kriminellen Unterwelt zeichnet sich ein brutaler Machtwechsel ab. Um diesen zu verhindern und um ihren Sohn zu retten, ist Hanna gezwungen, eine andere Familie zu zerstören.

2x Death in Paradise – Staffel 7: Jack Mooney fängt an, sich auf der wunderschönen Insel Saint Marie heimisch zu fühlen, als eine Flut von scheinbar unlösbaren Fällen über ihn hereinbricht. Ein bekannter Pokerspieler sinkt während eines Spiels vor Publikum tot zu Boden – er wurde während des Spiels vergiftet. Ein Schriftsteller wird tot aufgefunden, und die Mordumstände übersteigen alles, was der Schriftsteller jemals zu Papier gebracht hat. Als ein spiritueller Führer, in seinem Zelt erdrosselt aufgefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf die anderen Mitglieder des Refugiums. Doch die geben sich alle gegenseitig ein Alibi… Kann Jack mit seinem lakonischen Stil, seinem scharfen Verstand und seiner unerbittlichen Entschlossenheit die Rätsel rund um die Insel Saint Marie lösen?

Bella Germania

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 270 Minuten

Natalia Belitski, Christoph Letkowski, Silvia Busuioc, Andrea Sawatzki, Kostja Ullmann

Deutsch

2x Bella Germania: Das Leben der jungen Modedesignerin Julia wird völlig auf den Kopf gestellt, als plötzlich ein älterer Mann vor ihr steht und sich als ihr Großvater vorstellt. Er hofft durch Julia Kontakt zu seinem Sohn Vincenzo aufnehmen zu können. Doch Julia glaubte bislang, ihr Vater sei nicht mehr am Leben. Warum hat ihre Mutter ihr die Existenz ihres Vaters jahrelang verschwiegen? Julia macht sich auf die Suche nach ihrem Vater und stößt auf ihre unbekannten italienischen Wurzeln und eine Vergangenheit voller Geheimnisse. Auf eine romantische und doch aussichtslose Liebesgeschichte eines deutschen Ingenieurs und einer jungen Italienerin, eine Gastarbeitergeneration die nach Selbstbestimmtheit, Leidenschaft und Zugehörigkeit strebt. Und auf die Spuren einer mutigen, sanften Rebellin: ihrer Großmutter Giulietta. Der Event-Dreiteiler mit Motiven des gleichnamigen Romans von Daniel Speck spannt den Bogen von den ersten italienischen Gastarbeitern der 50er Jahre bis ins Deutschland von heute und erzählt von der Suche nach der eigenen Identität und Zugehörigkeit, von Liebe und Heimat, den Erwartungen und Enttäuschungen im Wandel der Zeit.

15 Bewertungen Wer weiss denn sowas? Perfekte Umsetzung der TV-Show mit den Charakteren und Originalstimmen von Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton

30 komplette Shows mit mehr als 390 Fragen aus über 100 Kategorien und den aus der Show bekannten Antwortvideos

Ein-, Zwei-, Drei- oder Vier-Spieler Modus

Wähle selbst, an wessen Seite Du antreten möchtest - neben Bernhard Hoëcker, im Team Elton oder vielleicht doch lieber zusammen mit Deinen Freunden?

Erstelle Deinen eigenen Charakter aus einer Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten

4x Wer weiss denn sowas?: Mit WER WEISS DENN SOWAS? – dem offiziellen Spiel zu einem der erfolgreichsten TV-Showformate Deutschlands, kannst Du nun Dein Wissen unter Beweis stellen. Spiele an der Seite von Elton, Bernhard Hoëcker oder mit bis zu drei Freunden spannende Duelle. 30 komplette Shows mit über 390 Fragen aus mehr als 100 Kategorien und den zugehörigen Antworten erwarten Dich. Die packenden Matches werden Dir alles abverlangen. Nicht selten wirst Du denken „Wer weiß denn sowas?“ – Oder weißt du, wobei die 20-20-20-Regel hilft? Nein?

68 Bewertungen Acronis True Image 2019|1 PC|Mac Acronis Survival Kit - ein All-in-oneRecovery-Tool

Betriebssysteme, Einstellungen, Social MediaDaten, Smartphones und Tablets

Acronis True Image ist die funktionsreichste, anwenderfreundlichste und sicherste Backup & Cyber Protection-Software für Privatanwender auf dem Markt

5x Acronis True Image 2019|1 PC|Mac: Acronis True Image bietet umfassende Cyber Protection, indem es eine anwenderfreundliche, effiziente Backup-Lösung für Privatanwender mit einer KI-basierten Ransomware-Abwehr kombiniert. Unser Produkt schützt nicht nur all Ihre Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte, sondern auch Ihre Social Media-Konten.

Lucky Luke sattelt um von Mawil

Herausgeber: Egmont Comic Collection

Gebundene Ausgabe: 64 Seiten

3x Lucky Luke sattelt um: Auf einem seiner Ausflüge durch die Prärie landet Lucky Luke ganz unvermittelt in einem Sattel, der ihm fremder nicht sein könnte: im Sattel eines Drahtesels nämlich – in dem er dann gleich auch noch den nordamerikanischen Kontinent durchqueren muss. Klar, dass das seinem eigentlichen Sattelträger Jolly Jumper gar nicht in den Kram passt. Mit Lucky Luke sattelt um widerfährt dem Berliner Comiczeichner Mawil die große Ehre, sich als erster deutscher Künstler der Comic-Ikone Lucky Luke annehmen zu dürfen. Und dieser Ehre wird er mit dieser temporeichen und vor Gags strotzenden Hommage mehr als gerecht.

3x Sprechen wir über Beethoven: Ein Musikverführer: Viele Melodien Beethovens sind zu Evergreens geworden: Für Elise erklingt auf dem Handy, die Mondscheinsonate in der Hotelbar. Eroica oder Appassionata kurbeln die Fernsehwerbung an, die Arietta jagt uns Schauder über den Rücken und Beethovens Neunte verleiht Staatsakten Ernsthaftigkeit und Würde. Eleonore Büning zeigt in ihrem Buch, wo die Spuren des Musikgenies heute überall zu finden sind. Ebenso begeisternd wie kenntnisreich lässt sie den Leser teilhaben an Leben und Werk des Komponisten…

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 22. April 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.