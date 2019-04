Frohe Ostern 2019 – Gewinnspielreihe Tag #1

Frohe Ostern, wieder einmal kommt der Osterhase und auch wenn man kein zweites Weihnachten aus Ostern machen sollte hat der Osterhase trotzdem ein paar Sachen hier gelassen, die ich verlosen darf. Okay, zugegeben, diese Produkte kommen von den Unternehmen und nicht dem Osterhasen, aber der Sinn ist derselbe, man will euch eine kleine Freude zu Ostern machen. Bis einschließlich Ostermontag gibt es bei uns jeden Tag etwas zu gewinnen, heute sind das diese Preise:

5x #Lernsieg: Erfolgreich lernen mit Snapchat, Instagram und WhatsApp: Er hasste das Lernen und galt als Schulversager. Bis er seine liebsten Hobbys, Snapchat, Instagram und WhatsApp, beim Lernen verwendete. Von da an schrieb er nur noch Einsen und konnte neben dem Gymnasium sogar schon zu studieren beginnen. Das alles ohne Tricks und Hilfe. Inzwischen beriet er mehr als 200 Schülerinnen und Schüler als Lerncoach und legt jetzt sein Lernsystem mit sozialen Medien erstmals als Buch vor. Für alle, die in der Schule so erfolgreich wie er sein und dabei Spaß haben wollen. ‚Ihr werdet euch wundern, wie leicht das mit euren Social Media-Accounts geht‘, sagt er.

5x Eule Eva Tagebuch 1:So macht Lesen Spaß! + Einfach formulierte Texte – kurze Kapitel + Jede Seite aufwendig illustriert + Beliebte Kinderthemen – Tiere spielen die Hauptrollen + Mehr Selbstbewußtsein durch Lesekompetenz + Hochwertige Hardcover mit Lesebändchen + Über 24 Mio. Gesamtauflage der Reihen weltweit (Scholastic-Branches) Eva Flügeltal hat immer TOLLE Ideen – so wie das Blühtastische Fest! Sie will eine Ausstellung, eine Talentshow, eine Modenschau und einen Backwettbewerb organisieren. Eva fällt es schwer, um Hilfe zu fragen, aber dieses Fest macht einfach so viel Arbeit! Wird sie ihre Freundinnen trotzdem fragen, ob sie ihr helfen wollen?

5x Notizbuch des Grauens 1: MONSTER + HUMOR + SPASS = NOTIZBUCH DES GRAUENS! GREGS TAGEBUCH trifft auf BITTE NICHT ÖFFNEN in dieser neuen Bestseller-Kinderbuchreihe mit vielen super witzigen Illustrationen! Über 24 Mio. Gesamtauflage der Scholastic-Branches-Reihen weltweit! Alexander Bopp ist gerade nach Stermont gezogen und sofort merkt er, dass in dieser verrückten Stadt etwas nicht stimmt. Zuerst findet er ein Notizbuch voller Monsterzeichnungen und dann wimmelt es plötzlich überall von Schlauchmonstern – diesen mit den Armen schlackernden Ballonmännchen. Sind sie hinter ihm her? Und welches Geheimnis verbirgt sich in diesem Notizbuch? Alexander wird es rausfinden.

5x Mia and Me – Staffel 3.1: Mia erlebt die Geburt von Onchaos Schwesterchen Kyara. Als die böse Gargona von der Geburt des Einhorn-Fohlens erfährt, informiert siesofort den Dunkelelfen Lord Drakon. In Centopia stellt Lord Drakon dem Dunkelelfen Gargona Dax und seinen Schergen, die Hopper, vor. Doch damit nicht genug: Eine wunderschöne Pflanze, die Pantheas ehemaliges Schloss umgibt, wurde vergiftet und entwickelt sich zu einer bösartigen Nachtranke, die das komplette Schloss abriegelt und in das „Dunkle Schloss“ verwandelt. Der junge König, Mia und Sara wollen Saras Mutter überreden, damit er auf auf der Poletti-Farm bleiben darf. Währenddessen fallen in Centopia König Raynor und Mayla in ein Koma, ausgelöst durch die bösartige Nachtranke. Mia und ihre Freunde müssen dringend einen Weg finden, die Pflanze zurückzudrängen und zu besiegen. Ein erster Hoffnungsschimmer ergibt sich im Fund eines Kristallstücks des „Herzens von Centopia“.

5x Schlagermarathon 2019: Auch in diesem Jahr veranstaltet RADIO PALOMA zu Ostern wieder ihre beliebte sportliche Höreraktion, die unter dem Motto „Schlagermarathon 2019“ 1000 Lieblingshits ihrer Hörer präsentiert. Mittels eines bereits laufenden Wunschhit-Countdowns ermittelt der beliebte Berliner Radiosender bis zum 31.03.2019 die meist gewünschten und persönlichen Hits seiner Hörer, von denen es die TOP 40 auf eine gleichnamige CD schaffen wird, die ab Ostern im Handel erhältlich sein wird. Wir dürfen also gespannt sein und uns auf einen bunten Mix aus Schlager- und Kulthits freuen. Wer den Einsendeschluß verschlafen hat, muss dennoch nicht traurig sein, denn es gibt auch weiterhin die Möglichkeit sich bei der Sendung „Schlager der Woche“ (jeden Samstagnachmittag ab 16 Uhr) mit seinem Lieblingsschlager einzubringen und natürlich kann sich jeder die brandneue CD vom „Schlagermarathon 2019“ besorgen. Also, unbedingt vormerken! (2CD 877278-2/VÖ: 18.04.2019)

5x Lieblingsschlager von Andre Stade: 20 Titel inklusive dem aktuellen Radio-Hit „Willkommen Gänsehaut“ von Andre Stade.

3x Johnny Sinclair: 04: Dicke Luft in der Gruft (Teil 1 von 3): Ein Hörspiel von Sebastian Breidbach und Dennis Ehrhardt nach dem gleichnamigen Roman von Sabine Städing Ich kann sie sehen! Wirklich sehen! Geister, Dämonen, Gespenster. Sie lauern in dunklen Nischen und Ecken, treiben ihr Unwesen … überall. Doch ich stelle mich ihnen entgegen und mache dem Spuk ein Ende. Ich bin Johnny. Johnny Sinclair. Und ich will Geisterjäger werden.

3x Follow the Money – Staffel 2: Nach 18 Monaten wird die junge Juristin Claudia vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und wagt nach ihrer Freilassung einen Neubeginn. Die Ermittler Mads und Alf von der Wirtschaftskripo haben die Geschehnisse rund um den Energiekonzern Energreen nicht vergessen und behalten Claudia im Auge. Die Ermittler hoffen noch immer auf die Verhaftung von Sander, dem CEO, der spurlos verschwunden ist. Auch Knud Christensen ist den Ermittlern ein Dorn im Auge, da dieser nie für seine Machenschaften in Rechenschaft gezogen wurde und sich weiterhin wie eine unsichtbare Krake ausbreitet… Ein scheinbar unbedeutender Fall über eine kleine Tischlerei, die unter mysteriösen Umständen bankrottgegangen ist, erregt Mads Aufmerksamkeit – und schon bald findet er sich in einem Geflecht aus Geldgier, Lügen und mangelnder Selbstkontrolle wieder, in dem auch eine der größten Banken des Landes involviert scheint…

Poldark – Staffel 4: Im Jahr 1796 muss Ross in das Spiel der Politik einsteigen, um Cornwall und jene die er liebt, vor einem ermächtigten George zu schützen. Dies führt ihn nicht nur in die Hauptstadt, sondern bringt ihn auch in neue Gefahren. Während die Beziehungen von Ross und Demelza, sowie von Dr. Enys und Caroline auf eine harte Probe gestellt werden, geht der Kampf gegen George Warleggan weiter. Ross gewinnt die Wahl und die Fehde zwischen den beiden Häusern entflammt auf ein Neues. Zudem taucht ein neuer Widersacher auf und sorgt zusätzlich für großes Chaos.

3x Triple Threat: Milliardärstochter Xian sagt einem Verbrechersyndikat den Kampf an. Schnell heftet sich eine vom skrupellosen Collins geführte Söldnereinheit an ihre Fersen. Zum Glück für die Lady grätscht ein Kämpfer-Trio dazwischen. Die Martial-Arts-Experten beschützen Xian mit jeder Faser ihrer sehnigen Körper. Allerdings haben die Jungs untereinander noch ein alte Rechnung offen – was ihren Job, den Jägern stets einen Kick, einen Handkantenhieb oder eine Feuersalve voraus zu sein, mächtig erschwert…

2x CyberLink PowerDirector 17 Ultra: Bringen Sie mit PowerDirector – der bis heute leistungsfähigsten Bearbeitungssoftware für Videos, Ihre Fähigkeiten auf das nächste Level. Mit Hilfe einer Reihe von professionellen Tools, die speziell zur fehlerfreien Präzisionsbearbeitung entwickelt wurden, können Sie jedes Videomaterial mit geringem Aufwand in High-Quality Produkte verwandeln. Egal, ob Sie erfahren sind oder zum ersten Mal Videobearbeitung ausprobieren – PowerDirector ist die ultimative Videobearbeitungslösung.

Herr Neumann will auf den Olymp: Ein charismatischer Oberbürgermeister, der sich unsterblich machen will. Ein skrupelloser Organisator, der mit allen schmutzigen Tricks arbeitet. Eine tapfere Elfe, die zum Widerstand aufruft. Ein zu allem entschlossener Rentner, der mit Biss sein Haus verteidigt. Und ein mächtiger Gegner im Verborgenen, der nur eines will: Rache. In dieser schrägen Provinzposse treffen Sportsgeist auf Kampfgeist, lokale Interessen auf die Jugend der Welt und Frankfurt auf Offenbach. Auf den olympischen Geist wird gepfiffen, von Fairplay kann keine Rede sein, und ob das am Ende gut ausgeht, steht in den Sternen. Was wäre, wenn Frankfurt die Sommerspiele bekäme? Davon handelt dieser tolldreiste Roman und qualifiziert sich so locker für eine der amüsantesten Sportgeschichten aller Zeiten.

3x Im Leben bleiben: Paul van Dyk belegt als Musiker und Produzent Top-Plätze in den Charts rund um den Globus, ist für den Grammy nominiert und wird zweimal als World’s No.1 DJ ausgezeichnet. Er führt ein Leben, das die meisten Menschen nur aus Lifestyle-Magazinen kennen. Für ihn ist es normal. Er ist voller Optimismus und Lebensfreude. Bis zum 27. Februar 2016. Ein Schritt, ein Sturz mehrere Meter in die Tiefe. Diagnose: zwei Brüche an der Wirbelsäule, Quetschungen und ein Schädel-Hirn-Trauma. Und der Beginn eines anderen Lebens, das ihn zwingt, alles noch einmal zu erlernen. In seinem Buch verarbeitet Paul van Dyk den Moment des Fallens und die Zeit nach dem Aufwachen aus dem Koma. Vor allem aber zeigt er, wie wichtig Optimismus, Motivation und insbesondere Liebe sind, um in einer fast aussichtslosen Situation wieder ins Leben zurückzufinden.

