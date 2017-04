Frohe Ostern #2

Frohe Ostern, wieder einmal kommt der Osterhase und auch wenn man kein zweites Weihnachten aus Ostern machen sollte hat der Osterhase trotzdem ein paar Sachen hier gelassen, die ich verlosen darf. Okay, zugegeben, diese Produkte kommen von den Unternehmen und nicht dem Osterhasen, aber der Sinn ist derselbe, man will euch eine kleine Freude zu Ostern machen. Bis einschließlich Ostermontag gibt es bei uns jeden Tag etwas zu gewinnen, heute sind das diese Preise:

3x Kreatives Fußballtraining: 350 Trainingsformen: Das Buch Kreatives Fußballtraining ist das Nachfolgewerk zum Standardwerk Spielnahes Fußballtraining. Die Autoren haben den spielnahen Trainingsansatz quantitativ und qualitativ weiterentwickelt und präsentieren 350 neue und innovative Trainingsformen. Kreatives Fußballtraining stellt somit eine Weiterfu¨hrung und Anreicherung dar, die in bewährter Aufmachung einfach und praxisorientiert mit ambitionierten Trainingsgruppen umgesetzt werden können.

2x Candle: Candle ist ein Puzzle Adventure mit knackigen Rätseln. Spiele als der junge Teku und begib dich auf eine gefährliche Reise, um den Schamanen deines Stammes aus den Fängen des bösen Wakcha-Clans zu befreien. Doch der Weg dorthin ist gespickt mit Fallen und schweren Prüfungen. Um diese zu bestehen, musst du deine Umgebung genauestens beobachten und Zusammenhänge erkennen, andernfalls findet dein kurzes Leben ein jähes Ende.



Größeres Bild Candle (Computerspiel) Hersteller: F+F Distribution GmbH

ESRB-Bewertung:

Plattform: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Genre: Actionspiele Neu ab: EUR 16,95 Auf Lager gebraucht ab: EUR 15,21 Auf Lager

3x Strange Attractor von Alphaville: Alphaville hatten Welthits wie „Big in Japan“, „Sounds Like A Melody“, „Jet Set“, „Dance With Me“ und natürlich „Forever Young“. Mit Strange Attractor veröffentlicht die Band nun ihr siebtes Studioalbum und präsentiert darauf die Kreuzung von pumpenden Funk- und Soul-Zitaten mit hymnisch-barocker Euphorie à la Frankie Goes To Hollywood, ABBA und Pink Floyd und einer Reinheit im Elektro-Pop, die an den Beginn der Achtzigerjahre erinnert, als das Genre noch jung war. Strange Attractor erscheint auf CD und Vinyl, sowie digital.

2x theHunter: Call of the Wild: theHunter: Call of the Wild bietet das eindrucksvollste Jagdabenteuer aller Zeiten. Betrete eine wunderschöne, offene Welt und begegne zahlreichen Bewohnern der Wildnis von majestätischen Hirschen oder beeindruckenden Bisons bis hin zu zahlreichen Vogelarten, Kriechtieren und schwirrenden Insekten.Jeder Zentimeter der 128 Quadratkilometer großen Karte wurde unter Verwendung der preisgekrönten Apex Engine kreiert, einer Technologie, welche 10 Jahre lang in der Entwicklung vieler explosiver Action-Games erprobt und immer weiter verbessert wurde. Zusätzlich zu seiner intensiven Einzelspielererfahrung bietet theHunter: Call of the Wild einzigartige Multiplayer-Optionen kooperativ und kompetitiv für bis zu 8 Spieler. Erlebe die ultimative Jagderfahrung gemeinsam mit Deinen Freunden und werde zum König der Wildnis!

3x Ritter der Dämonen: Sechs der Schlüssel zum Tor der Hölle haben die dämonischen Heerscharen bereits in ihren Besitz gebracht, der siebte wird von einem Wächter und dem Blut Christi auf der Erde beschützt. Viele Jahrzehnte, nachdem Frank Brayker (William Sadler) der Schlüssel im ersten Weltkrieg von einem Kameraden übertragen wurde, befindet er sich in New Mexico auf der Flucht – verfolgt vom dämonischen Collector (Billy Zane), der alles daran setzt, den Schlüssel in seine Gewalt zu bringen und das Tor zur Hölle endgültig zu öffnen. Aber er hat die Rechnung ohne die junge Jeryline (Jada Pinkett Smith) gemacht…

3x Nach einer Stunde Joggen festgestellt: vergessen loszulaufen: In nur 140 Zeichen das Weltgeschehen kommentieren, Witze reißen, Nachdenkliches posten – das können nur Twitter-Autoren. Die Seite twitterperlen.de sammelt die besten Tweets und bringt damit Hunderttausende Fans zum Schmunzeln und Nicken. Hier sind die Besten der Besten vereint – originell und witzig (und zu 100 % autorisiert).

Du musst dich unten einfach eintragen und hast die Chance auf diese Gewinne. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 15.04.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.