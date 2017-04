Frohe Ostern #1

Frohe Ostern, wieder einmal kommt der Osterhase und auch wenn man kein zweites Weihnachten aus Ostern machen sollte hat der Osterhase trotzdem ein paar Sachen hier gelassen, die ich verlosen darf. Okay, zugegeben, diese Produkte kommen von den Unternehmen und nicht dem Osterhasen, aber der Sinn ist derselbe, man will euch eine kleine Freude zu Ostern machen. Bis einschließlich Ostermontag gibt es bei uns jeden Tag etwas zu gewinnen, heute sind das diese Preise:

Girl on the Train: Nach ihrer Scheidung ist Rachel (EMILY BLUNT) am Boden zerstört. Jeden Tag fährt sie mit dem Zug zur Arbeit, und jedes Mal hält der Pendlerzug am selben Streckenabschnitt. In einem Haus an dieser Bahnstrecke beobachtet Rachel ein Pärchen. Die beiden scheinen ein perfektes Leben zu führen, das sich Rachel detailreich in ihren Tagträumen ausmalt. Bis sie eines Tages eine schockierende Beobachtung macht und sich bald darauf immer tiefer in ein gefährliches Netz aus Lügen und Fantasien verstrickt …

2x Tracy Anderson – TA VA Dance Party: TA VA DANCE PARTY ist das neue Trainingsprogramm von Tracy Anderson, das auf einfache Art und Weise für eine hohe Fettverbrennung sorgt. Durch die Cardio-Ausrichtung der fünf Dance Workouts sind diese die perfekte Ergänzung zu Tracys Muskelstruktur-Workouts, wie ihre Fitnessprogramme Bauch Beine Po, Total Body Workout und Precision Toning. Dank der Schritt für Schritt-Erklärungen von Tracy und Tony wird jeder die Choreographien schnell erlernen und zudem einen starken sowie sexy geformten Körper bekommen. TA VA sind effektive, einfach mitzutanzende Fatburner Dance Workouts, die nicht nur richtig viel Spaß bringen, sondern auch viele Kalorien verbrennen. TA VA ist die perfekte Kombination aus Fitness und Choreografie. Man wird sich zu Sounds bewegen, die von Latin-Music, Hip Hop und Jazz, sowie von Cheerleader-Choreografien beeinflusst sind.

2x Kontor Top Of The Clubs Vol.74: Die Kontor Top Of The Clubs ist Deutschlands führende Dance Compilation-Reihe. Sie erscheint in der 74. Ausgabe und ist der Trendsetter in Sachen Dance & Club Music. Selbstverständlich kompiliert sie die 69 aktuellsten und angesagtesten Club-Hits, die bis dato zum Teil noch unveröffentlicht, und damit erstmalig und exklusiv auf einer Compilation zu hören sind. Für die Zusammenstellung und das Mixing des 3CD-Set zeichnet sich neben den Residents Markus Gardeweg und Jerome bei der Vol. 74 MICAR mit seinem musikalischen Gespür verantwortlich. Das Ergebnis ist upfront Clubsound im exklusiven DJ-Mix, den es so auf keiner anderen Compilation zu hören gibt.

2x Däumelinchen gelesen von Iris Berben: Eine alte Kröte glaubt zu wissen, was die Kleine im Leben braucht und schmückt sie als Braut für ihren widerlichen Sohn. Knapp der Heirat entkommen, flieht das mutige Mädchen auf einem Seerosenblatt die Bäche und Flüsse hinunter, wird von einem dicken Maikäfer verfolgt und findet schließlich Schutz vor Eis und Schnee in der behaglichen Höhle einer Feldmaus. Doch auch die Feldmaus entpuppt sich als Besserwisser und will das niedliche Geschöpf mit dem Maulwurf vermählen. Däumelinchen aber mag den stinkreichen Angeber nicht, der nichts von dem liebt, was ihr wichtig ist.

Holz Hand Werk: Über Jahrtausende hinweg bestand eine enge Lebensgemeinschaft zwischen Mensch und Wald. Das ständig nachwachsende Naturprodukt Holz hatte bereits für unsere Vorfahren in der Frühzeit enorme Bedeutung und findet noch heute in zahlreichen Lebensbereichen Gebrauch: zum Schutz als Zaun, als Arbeitsgerät, beim Bau von Wohnstätten und Möbeln, aber auch als Kunstgegenstand und spirituell behaftetes Material, das die Verbindung zur Natur (wieder-)herstellt. Holz ist stark und flexibel zugleich – und mit dem richtigen Wissen und Werkzeug zu beinahe jeder Gestalt formbar.

2x Deponia Doomsday – Special Edition: Die fliegende Stadt Elysium ist abgestürzt, grässliche Fewlocks bevölkern den Schrottplaneten Deponia und Rufus ist scheinbar der letzte (menschliche) Überlebende. Er sieht für sich nur noch einen Ausweg: Deponia muss gesprengt werden. Erschrocken wacht Rufus in seinem Bett in Deponia auf. War das ein Traum oder doch eine Vision? Glücklicherweise kann Rufus dies sogleich überprüfen, denn der skurrile Professor McChronicle hat einige Zeitanomalien ausfindig gemacht. Praktisch, dass Rufus eine Zeitmaschine findet und sich sofort aufmacht, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehörig durcheinanderzubringen.

Du musst dich unten einfach eintragen und hast die Chance auf diese Gewinne. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 14.04.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.