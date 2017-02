Frisch gepresste Säfte: Mit 60 leckeren Rezepten: Ob als Muntermacher am Morgen, Nährstoffbombe nach dem Sport, Energiebooster am Nachmittag oder kleiner Vitaminkick für für Ihre Zellen. Schnell und unkompliziert fördern sie Gesundheit und Schönheit, stärken das Immunsystem und verschönern das Hautbild auf natürliche Weise. Und im Handumdrehen ist selbst der größte Obst- und Gemüsemuffel mit knallbunten Vitalstoffen versorgt. 60 saftige Rezepte zeigen die besten Kompositionen aus Obst und Gemüse und beschreiben den Nutzen, den Sie daraus ziehen können. Die ausführliche Einleitung liefert das nötige Know-how zum richtigen Entsaften.

Endlich mal was neues, zumindest für mich. Wer hier öfter mitliest weiß: Ich trinke gerne Smoothies und mache mir beinahe täglich einen. Was ich aber auch sehr gerne mache: Ich trinke gerne Säfte, vor allem Vormittags. Ich mache das aber nicht sehr oft, weil ich bisher nur so eine Orangenpresse hatte, also sehr fixiert auf immer denselben Saft war. Das Buch habe ich mir zum Anlass genommen mir einen Entsafter zuzulegen, was ich sowieso schon sehr lange mal machen wollte. Endlich frisches Obst pressen und ob ihr es mir glaubt oder nicht, das schmeckt allemal besser als jeder Direktsaft den es gibt, weils einfach frischer ist. Jetzt habe ich auch endlich wieder einen Grund öfter auf unserem Wochenmarkt vorbei zu schauen und einige Rezepte nachzubilden, lecker sag ich euch, aber schaut einfach selbst mal rein.