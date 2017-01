Fresh & fast: Schnelle Rezepte für Kinder: Der ganz normale Familientrubel: Das Meeting hat etwas länger gedauert, nach der Ballettstunde steht die Tochter zum Abholen bereit und der Sohnemann sitzt nach dem Fußballtraining schon mit einem Monsterhunger daheim. Ein schnelles Abendessen, das alle glücklich macht, muss her! Kein Problem mit den easy Rezepten für Kinder und Eltern aus Fresh & Fast, dem schnellen Familienkochbuch: Die Lieblingsgerichte sind nicht nur fix gemacht, sondern sind auch gesund. Mini-Quiche, Nudelpuffer, Veggie-Tacos, herzhafte Waffeln, One-Pot-Gerichte, Couscous oder „entschärfte“ Klassiker à la Pizza, Burger und Hot Dogs schmecken allen. Die Schnippel- und Rührzeit beschränkt sich auf 15 bis 30 Minuten – so bleibt mehr fürs gemütliche Zusammensitzen und Schlemmen.

Also ich weiß nicht ob Kinder Senfeier mit Hirse essen oder Penne mit Erbsen, aber es sind in der Tat alles sehr schnelle Rezepte. Aber für Kinder geeignet? Ich würde sagen wenn überhaupt ist die Hälfte geeignet für Kinder. Es sind einfach zu viele Rezepte mit zu gesunden Dingen drinnen, das essen Kinder niemals oder wenn nur ungerne, denn seien wir ehrlich, wer von uns hat gerne Erbsen gegessen als Kind? Das Buch hätte einen besseren Titel gehabt wenn es „Rezepte für Eilige“ geheißen hätte. Aber genug gemeckert, soll auch gar kein Meckern sein, denn ich fand das Buch sonst ziemlich klasse. Ich in meinem Haushalt, ich wohne alleine, kann das gut gebrauchen, denn ich arbeite meistens 12 Stunden am Tag und habe wenig Lust mir Abends noch etwas aufwendiges zu kochen, leider bedeutet das, dass ich nicht sehr abwechslungsreich koche, was sich mit diesem Buch erledigt hat, denn es hat viele tolle Rezepte für mich parat. So würde ich das Buch allen mit wenig Zeit empfehlen, wenn eure Kinder gerne gesundes essen dann ist das Buch ebenfalls was für euch.