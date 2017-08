Freizeitreiten im Westernstyle & Reiten ohne Sattel sind Bücher aus dem Cadmos Verlag übers reiten.

Freizeitreiten im Westernstyle & Reiten ohne Sattel: Das Westernreiten ist mit dafür verantwortlich, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen den Weg zum Pferd gefunden haben. Entspannung und Harmonie mit dem Pferd in der Freizeit fernab des in der englischen Reiterei noch immer anzutreffenden „militärischen Drills“ – das suchen und finden Interessierte in der Westernreiterei.

Das Reiten ohne Sattel und Zaumzeug bringt Pferd und Mensch näher zusammen. Die Basis dafür ist das absolute gegenseitige Vertrauen, denn kein Zaumzeug der Welt und kein noch so ausgeklügelter Hilfszügel kann ein Pferd wirklich beherrschen. Karin Tillisch führt den Leser anschaulich, authentisch und mit vielen Tipps und Übungen auf den Weg zu den ersten eigenen Ritten „ohne alles“. Schritt für Schritt geht es vom gebisslosen Reiten über das Reiten am Halsbändel bis zum Reiten ohne Sattel zum Ziel: dem freien Reiten.

Ich selbst reite zwar nicht, aber ich habe in der Familie immer Liebhaber gehabt, Reiter sozusagen und weiß, dass man irgendwann einfach nicht mehr nur reiten möchte, man will sich spezialisieren, seinem Pferd also etwas neues beibringen, ob das nun das Reiten ohne Sattel ist oder noch Spezielle, das Westernreiten.Mit diesen Büchern lernt ihr es richtig, damit umzugehen, es eurem Pferd beizubringen und erfolgreich zu sein. Schaut am besten selbst mal rein, für die Reiter von euch ein MUSS.

7,5 von 10 pflegeleichten Pferden