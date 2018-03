Freispruch für Old Shatterhand ist ein Spielfilm über Karl May mit Friedrich G. Beckhaus (Pidax Historien-Klassiker) aus dem Jahr 1965.

Freispruch für Old Shatterhand: Am 12. April 1910 vor dem Schöffengericht in Berlin-Charlottenburg: Verhandelt wird die Beleidigungsklage von Karl May, dem Schöpfer von Winnetou und Old Shatterhand, gegen den Redakteur Rudolf Lebius. Der hat May einen „geborenen Verbrecher“ genannt und dessen frühere Vergehen ins Rampenlicht gerückt. Mays Anwalt hält mit der Schilderung von Mays hartem Lebensweg dagegen und setzt Karl Mays Wirken in ein ganz anderes Licht…

Pidax präsentiert den 1965 entstandenen Film über den Volksschriftsteller Karl May mit Friedrich G. Beckhaus („Raumpatrouille Orion“) als Karl May auf der Anklagebank. In Rückblenden schildert der Film das Leben des Schriftstellers. Eingebundene Filmausschnitte mit Lex Barker und Pierre Brice lassen Mays Träumereien lebendig werden. Das rare Fernsehdokument besticht durch melancholische Sequenzen und präsentiert Friedrich G. Beckhaus eindrucksvoll als „Mann, der Old Shatterhand war“.

Für die einen unter euch denke ich ist dies ein ganz großer Film und ein tolles Release, für mich allerdings war das dann doch nichts. Ich mag zwar so alte Filme, empfand diesen aber als nicht so toll und kann nicht einmal genau sagen warum eigentlich nicht. Ich glaube mir war das zu durcheinander mit den alten Filmszenen, der Geschichte von 1910, den Winnetou Ausschnitten und den Gerichtsszenen. Aber wie gesagt, sicher kennen den einige unter euch und für die wird ein ein Highlight sein.

6,0 von 10 Indianern