Freihändig: Warum mich und dich so schnell nichts aufhält ist ein Buch aus dem Brunnen Verlag von 2017. Geschrieben von Nick Vujicic.

Freihändig: Warum mich und dich so schnell nichts aufhält: Ich hatte schon einmal was von Nick Vujicic gehört, irgendwo wurde er mal erwähnt, das bleibt natürlich im Gedächtnis, denn er hat keine Arme und keine Beine. Man muss sich das nur einmal vorstellen, wie das Leben, eben ohne Arme und Beine wäre für einen selbst. Da ist es kein Wunder, dass Nick Vujicic sich schon versucht hat umzubringen in ganz jungen Jahren. Alleine schon die Hänseleien in der Schule, einfachste Sachen sind nicht möglich, im Grunde kaum etwas, denn man kann nicht einmal vernünftig essen, lesen oder ein Buch halten, im Internet surfen, das Fernsehprogramm umschalten. Zugegeben, heutzutage gibt es vieles in Richtung Sprachsteuerung, aber das Gelbe vom Ei ist das auch nicht.

Nick Vujicic schafft es mit diesem Buch wirklich zu motivieren. Er selbst ist ja das beste Beispiel, er lebt ein normales Leben, hat Frau und Kinder und einen Job, er hat das Beste aus seinem Leben herausgeholt und vermittelt uns in diesem Buch wie auch wir das schaffen können. Die Formel dazu ist doch ganz einfach, was wir nicht ändern können brauchen wir auch nicht ändern, wir holen einfach immer das Beste aus uns heraus, so einfach ist es.

8,0 von 10 Motivationskünstlern