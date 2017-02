Mord in Serie 25 & MindNapping 25 – Freelancer Crossover

Mord in Serie 25: Todesjagd-Freelancer 2.0: Einst waren sie Spione im Dienst der Regierung. Jetzt arbeiten sie als Söldner für den Meistbietenden. Roland Voss und sein Team werden beauftragt, den verschwundenen Enthüllungsjournalisten Florian Bernard aufzuspüren. Bei Recherchen über international agierende Schleuserbanden ist er offenbar dem gesuchten Kriegsverbrecher Zoran Vukov zu nahe gekommen. Dieser bietet seinem elitären Kundenkreis ein ganz besonderes Unterhaltungsprogramm. Als die Freelancer in einen Hinterhalt geraten, werden die Jäger zu Gejagten.

MindNapping 25: Todesspiel – Freelancer 3.0: Einst waren sie Spione im Dienst der Regierung. Jetzt arbeiten sie als Söldner für den Meistbietenden. Die Spur eines weltweit operierenden Schleppernetzwerks führt Roland Voss und sein Team in die Vereinigten Staaten. Im Glücksspielparadies Las Vegas heften sie sich an die Fersen des Casinobesitzers Clifford Briggs, der im Hintergrund die Fäden ziehen soll. Doch sie werden verraten und finden sich plötzlich in einem mörderischen Spiel wieder, das nur einen Gewinner kennt. Rien ne va plus!

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich „Mord in Serie“ gar nicht kannte. Ich kannte nur Mind Napping und die Serie hatte ich vor kurzem wieder begonnen und war begeistert von den Folgen. Als ich dann eher per Zufalle die 25. in den Händen hielt und erfuhr, dass es sich um die zweite Folge eines Crossovers handelt, musste ich Mord in Serie natürlich auch haben und ich war begeistert davon. Hier hat man sich mal richtig was einfallen lassen zum kleinen Jubiläum und mal eine Story rausgehauen, die so richtig spannend und auch actionreich ist, wenn ich nur an eine Szene denke, ich der man versucht unauffällig einem Lieferwagen zu folgen, da wird dann mal schnell mit Granaten geworfen, herrlich. Mir hat das sehr gefallen, ich kann es euch empfehlen selbst mal reinzuhören.