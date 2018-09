Freddy/Eddy ist ein Thriller mit u.a. Felix Schaefer, Jessica Schwarz und Greta Bohacek EuroVideo aus dem Jahr 2016.

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 90 Minuten

Felix Schaefer, Jessica Schwarz, Greta Bohacek, Alexander Finkenwirth, Katharina Schüttler

Deutsch, Englisch

Freddy/Eddy: Der Maler Freddy (Felix Schäfer) steckt in seiner schwersten Krise: Seine Frau klagt ihn an, sie brutal zusammengeschlagen zu haben – doch er kann sich an nichts erinnern und weist die Schuld von sich. Nicht nur, dass sich alle von ihm abwenden, inklusive seiner Galeristin Carlotta (Katharina Schüttler), auch das Sorgerecht für seinen Sohn ist in Gefahr. Einziger Lichtblick sind die neue Nachbarin Paula (Jessica Schwarz) und ihre Tochter Mizi (Greta Bohacek), die Freddy noch ohne Vorurteile entgegenkommen. Da taucht plötzlich sein imaginärer Bruder Eddy aus Kindheitstagen auf und mischt sich in sein Leben ein. Bald verwischen für Freddy die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn und er muss sich fragen: Ist Ich vielleicht doch ein Anderer?

Am Anfang fängt der Film etwas wirr an, aber auch irgendwie interessant, man wird mitten in das Geschehen reingeworfen und weiß noch nicht so richtig was los war. Man hat fast ein wenig das Gefühl ein paar Minuten verpasst zu haben, weil man nicht weiß was das alles soll. Das wird dann erst während des Filmes klar und der Film entwickelt sich dann zu einem top Thriller. Bis kurz vor dem Ende dachte ich mir „Das ist der geilste Thriller den du je gesehen hast“, dann kam eine Wendung die mir nicht so gefallen hat. Das hätte ich mir anders gewünscht, allerdings ganz zum Ende wurde er wieder besser und vor allem richtig krass. Selten hat mich ein Film so hin und her gerissen wie dieser und auch wenn man einiges hätte anders machen können, war der Film ein top Thriller den man sich unbedingt ansehen muss, meiner Meinung nach ein absoluter Geheimtipp, schaut dringend mal rein.

9,0 von 10 Zwillingsbrüdern