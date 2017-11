Frauenarzt Dr. Markus Merthin – Die komplette Serie ist eine Serie mit u.a. Sascha Hehn und Simone Thomalla von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1997.

Frauenarzt Dr. Markus Merthin – Die komplette Serie: Dr. Markus Merthin ist ein erfolgreicher Frauenarzt. Mit Einfühlungsvermögen und Engagement steht er seinen Patientinnen nicht nur bei gesundheitlichen Fragen, sondern auch bei familiären Nöten zur Seite. Immer für andere da sein, jedem eine Stütze sein darüber vergisst Merthin sein eigenes Leben. Er merkt viel zu spät, dass seine Ehe zerbricht. Nach der Trennung von seiner Frau Marlene wagt er mit der Kinderärztin Dr. Dorothee Wilke privat und beruflich einen Neuanfang. Und das sind nicht die einzigen Veränderungen die anstehen …



Dr. Markus Merthin kannte ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich dachte immer mit deutschen Serien, im Speziellen mit deutschen Serien aus den 90er Jahren kenne ich mich aus, aber diese Serie mit Sascha Hehn kannte ich nicht. Die Serie ist auch gar nicht mal so kurz, 52 Folgen plus Pilotfilm. Ich stehe ja total auf so alte Serien und war richtig gespannt. Auch wenn es sich um einen Frauenarzt handelt, sind die Folgen sehr spannend und durchaus nicht nur etwas für Frauen. Richtig spannende Fälle sind da vorhanden, ich denke nur an den Pilotfilm. Da muss man dann auch ganz klar sagen: Hier ist nicht nur Happy End angesagt. Das gefällt mir dann immer besonders, weil das was authentisches hat und daher kann ich euch diese deutsche Serie sehr empfehlen. Wer sie, wie ich, noch nicht kennt sollte unbedingt mal reinschauen. Wer sie kennt wird eh wissen was er daran hat, dann wird der Kauf der Box Pflicht. Viel Spaß beim Gucken.

8,5 von 10 Frauenärzten