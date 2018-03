Frau Venus und ihr Teufel ist ein Film mit u.a. Manfred Krug und Ursula Werner von Icestorm (Ein DEFA Film) aus dem Jahr 1967.

Frau Venus und ihr Teufel - DEFA (HD Remasered) (30.01.2018)

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 99 Minuten

Manfred Krug, Ursula Werner, Inge Keller, Helga Labudda, Wolfgang Greese

Deutsch

Frau Venus und ihr Teufel: Hans Müller aus Berlin ist unverbesserlich. Trotz seiner Liebe zu Freundin „Moritz“ hat er einige Schwierigkeiten in punkto Treue und Verlässlichkeit. So muss das Schicksal in Person der Göttin Venus eingreifen, um Hans eines Besseren zu belehren. Während einer Reise ins Thüringische wird er von der klugen Göttin ins 13. Jahrhundert strafversetzt, wo Hans nunmehr als leichtfüßiger Minnesänger Tannhäuser in derbe Schwierigkeiten gerät. Gut nur, dass Freundin „Moritz“ und Göttin Venus ihm bei seiner ‚Bekehrung‘ beistehen…

Wer mich kennt weiß: Ich bin ein richtig großer Fan von dem leider zu früh verstorbenen Schauspieler Manfred Krug. Dieser spielt hier eine Hauptrolle. Er war in diesem Film gerade mal so um die 30 Jahre alt und in der ehemaligen DDR schon ein großer Star. Ich liebe ihn in seiner Tatort Rolle, oder in der Serie auf Achse. In den letzten Jahren schaue ich mir immer mal wieder alte Filme von ihm an, eben aus DDR und DEFA Zeiten. Ich stelle jedes Mal wieder fest, das er zurecht ein Star wurde, denn auch dieser Film hat mich begeistert, wenn dieser auch schon richtig alt ist und man es diesem auch durchaus ansieht. Aber darauf kommt es nicht an, der Film war lustig, dramatisch und zu jeder Zeit einfach nur sehr unterhaltsam. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach mal reinzuschauen.

8,0 von 10 singenden Rittern