Frau Luna ist ein Film mit u.a. Gunnar Möller, Margit Schramm und Heinz Erhardt von Alive aus dem Jahr 2018.

Frau Luna: In einem lenkbaren Ballon fliegen Fritz Steppke und seine Freunde Lämmermeier und Pannecke auf den Mond. Auch Frau Pusebach hat sich der unternehmungslustigen Reisegesellschaft angeschlossen. Es erscheint ihr weniger gefährlich, mit auf den Mond zu fliegen, als ihren Pannecke aus den Augen zu verlieren. Auf dem Mond werden die vier reisenden Berliner recht unfreundlich von Theophil, dem Allgewaltigen im Reiche der Frau Luna, aufgenommen. Erst, als er in der Pusebach die Frau wiedererkennt, die er bei seinem letzten Seitensprung auf die Erde zu gewinnen versucht hat, wird er zugänglicher und führt die Gäste in den Prunksaal Frau Lunas. Die schöne Herrscherin des Mondes sieht in dem Besuch eine willkommene Abwechslung, zumal sie die Bewerbungen ihres Liebhabers Prinz Sternschnuppe gründlich satt hat. Sie verliebt sich sofort in Steppke, dessen Gedanken aber zu seiner Braut Mariechen gehen, die er in Berlin zurückließ. Da beschließen alle einen Ausflug auf die Erde …mehr lesen

Ich hatte diese Tage diesen Film entdeckt und musste direkt zuschlagen, denn Heinz Erhardt spielte mir und das ist ja meistens ein Garant für einen erfolgreichen oder zumindest witzigen Film. Dieser Film war okay, aber für meinen Geschmack einfach zu viel Gesang, das macht man heute einfach nicht mehr, da hatte ich Schwierigkeiten mich dafür zu begeistern. Ich kann euch aber empfehlen selbst mal reinzuschauen, denn sonst war der Film wirklich unterhaltsam, nur das Gesinge war eben nicht meins, vielleicht hast Du da aber einen ganz anderen Geschmack und findest das weniger problematisch.

5,5 von 10 Liedern in Filmen