Frau Lehmann und der Schneemann: Winter- und Weihnachtsgeschichten zum Mitmachen ist ein Buch aus dem Brunnen Verlag vom 25. Juli 2018.

Frau Lehmann und der Schneemann: Der Winter ist eine wunderbare Jahreszeit voller Bräuche und Traditionen. Der Duft von selbstgebackenen Plätzchen, eine verschneite Landschaft, ein leuchtender Stern am Fenster … All das weckt bei älteren Menschen schöne Erinnerungen an die Weihnachtsfeste in der Kindheit. Uli Zeller hat eine Fülle von Geschichten und Gedichten geschrieben und zusammen mit Senioren erprobt. Kurze Episoden und einfache Sätze sorgen dafür, dass Menschen mit Demenz nicht überfordert werden. Zwischendurch gibt es kleine Rätsel zum Mitraten, Reime zum Ergänzen, Gebete, Lieder und viele Tipps für die Praxis.

Das ist mal eine schöne Idee für alle Familien mit Demenzkranken Personen. Das Buch ist da wirklich sehr gut aufgebaut und bietet allerlei Inhalte, dass Demenzkranke wieder etwas Spaß an der Weihnachtszeit haben, vor allem geht es aber darum sich zu erinnern, zu erinnern an die Tage, an denen sie noch gesünder waren. Das sind zb. Fragen wie: Was gehört zur Adventszeit, eben Dinge wo die Patienten an diese Zeit denken müssen und automatisch in ihren Erinnerungen kramen. Da werden ganz sicher die ein oder anderen schönen Geschichten zum Vorschein kommen. Ich kann dieses Buch daher klar empfehlen.

Ich kann euch dazu auch das Buch Wenn die Zeit verloren geht: Praktische Tipps für Angehörige von Menschen mit Demenz empfehlen. Das tägliche Leben mit einem dementen Angehörigen fordert alle Kräfte. Aber man kann es schaffen, sagt Ulrike Strätling, und dann gelingt es auch, gemeinsam schöne Stunden zu verleben. Die Autorin spricht aus Erfahrung, denn sie pflegte viele Jahre ihre Mutter zu Hause. In diesem Buch gibt sie viele wertvolle Tipps, die sich bestens bewährt haben … Was ist bei der Gestaltung der Wohnung zu beachten? Wie lassen sich Gefahrenquellen vermeiden und peinliche Situationen „retten“? Wie bleibt ein Demenzkranker so lange wie möglich ins alltägliche Geschehen eingebunden? Wie gelingt wertschätzende Kommunikation? Wie lassen sich geistige und motorische Fähigkeiten aktivieren? Welche Unterstützung kann sich der pflegende Angehörige holen? Ein leicht zu lesender, einfühlsamer Ratgeber für Angehörige von Menschen mit Demenz.

8,0 von 10 schönen Erinnerungen