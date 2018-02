Frau C. hat MS: Wenn die Nerven blank liegen ist ein Buch aus dem Westend Verlag vom 1. Februar 2018.

Frau C. hat MS: Wenn die Nerven blank liegen: Würden Sie ein Restaurant besuchen, das keine Toilette hat? Würden Sie ins Theater gehen, wenn Sie nur in der allerletzten Reihe am Rand sitzen dürfen? Claudia Hontschik erzählt ihre eigene Geschichte und nimmt uns mit in ihren Alltag mit MS. Sie kann nicht laufen, sitzt im Rollstuhl, ist behindert. Oder besser: Sie wird ständig behindert. Neben Schnee und Glatteis, neben Treppenstufen, Schlaglöchern und Pflastersteinen ist die Gedankenlosigkeit ihr größter Feind. In kurzen und ergreifenden Geschichten erzählt sie, was wir eigentlich wirklich über das Leben mit MS wissen sollten – und vielleicht sind wir beim nächsten Mal dann nicht so gedankenlos…

Man kennt die Krankheit MS ja, man weiß was die Krankheit macht mit dem Körper, aber man macht sich selten Gedanken was die Krankheit mit dem Menschen dahinter macht. Die Autorin Claudia Hontschik erklärt das bis ins Detail, sie nimmt da auch kein Blatt vor dem Mund und schildert reale Ereignisse und damit auch oft die Hilflosigkeit von MS Betroffenen, die wir gesunden eigentlich kaum kennen können. Einen Einblick darin zu bekommen ist interessant und für Betroffene sicher noch interessanter, vielleicht sogar etwas hilfreich, gerade dann wenn es in einem Kapitel um Selbstmord geht, was natürlich nie eine Lösung ist. Ich kann euch empfehlen hier einfach mal reinzuschauen, ich fand das Buch sehr interessant.

7,5 von 10 barrierefreien Restaurants