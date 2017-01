Franzellii kocht sich leicht: Von Plus-Size zum Wohlfühlgefühl: Franziska Ludwig alias Franzellii hat es geschafft. „Klick“ machte es im Jahr 2013, als sich Franziska ihre Urlaubsfotos ansah. Und zwar im Kopf. Denn: 120kg – das war schlimm. Die Thüringerin beschloss, ihre Lebensgewohnheiten radikal zu ändern und verlor mit ihren eigenen Rezepten 50 kg in eineinhalb Jahren. Die frisch gekochten Gerichte wurden auf dem eigenen Blog www.franzellii.com gepostet und Franzellii motivierte nicht nur sich selbst durch ihren immer erfolgreicher werdenden Blog, sondern inspirierte auch ihre Leser. Franzelliis Erfolgsrezepte gibt es nun in einem Kochbuch, das von der Smoothie Bowl bis hin zum 3-Gänge-Menü jede Menge Rezepte bereithält, mit denen das Wunschgewicht in greifbare Nähe rückt. Die Eckpfeiler von Franzelliis Wohlfühlernährung: Low Carb/ High Fat und immer frisch kochen. Schlank sein, abnehmen und das ohne Diät: Mit Freude am Kochen und Genießen und Franzelliis leichten Rezepten kann jeder seine Erfolgsstory schreiben.

Ich habe ja schon einige Bücher von Foodbloggerinnen vor mir liegen gehabt und jedes Mal war ich nur so halb begeistert, weil man dieses ganze Gesunde kaum jemanden abnimmt. Franzellii nehme ich das aber ab, sie hat auf ihrem Blog Vergleichfotos von sich selbst als ganz dicke und von jetzt. Der Unterschied ist enorm, wenn sie auch, was ich mal so sagen will, auch als dicke ganz niedlich war. Nichtsdestotrotz hat sie sich ein Ziel genommen, dies umgesetzt und die Rezepte dazu auf ihrem Blog veröffentlicht. Diese findet man nun in diesem Buch und ich muss schon ganz ehrlich sagen, das motiviert schon ein ganzes Stück weit. Wenn jemand einem etwas vorlebt, ist es einfacher dies nachzumachen, daher kann ich jedem, der ein paar Kilo abnehmen will, empfehlen hier mal in dieses Buch reinzuschauen und sich von Franzellii begeistern zu lassen.