Der Oktober steht in Frankfurt im Zeichen des Lesens. Die Frankfurter Buchmesse sind das Herbstereignis der Buch- und Medienbranche. Autoren, Leser und Verlage treffen zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken.

Lesen bildet, Lesen ist wichtig, das weiß jeder, das weiß ich aber auch erst einige Jahre, bzw. war ich in meiner Jugend nie wirklich die große Leseratte, ehrlich gesagt habe ich bis in meine 20er nur ein oder zwei Bücher gelesen, weil ich sie für die Schule lesen musste. Lesen habe ich erst später entdeckt, erst als ich Stephen Hawking in der Hand hatte, das Universum in der Nußschale. Oder Bücher von Michio Kaku, Erich von Däniken und Lars Fischinger. Das ist eben meine große Interesse und da lese ich mittlerweile alles. Was liest Du? Geschmäcker sind ja verschieden und für jeden Geschmack gibt es beinahe täglich neue Bücher. Auch beim Mediennerd gibt es täglich neue Bücher zu entdecken, einige kannst Du während der Zeit der Frankfurter Buchmesse 2018 hier gewinnen.

Frankfurter Buchmesse 2018 Tag #4

3x Du bist umwerfend!: Werde dir deiner selbst bewusst: Jeder Mensch ist einzigartig. Oft vergessen wir das. Manchmal zweifeln wir sogar an uns. Dieses Buch soll dich daran erinnern! Erlebe, was passiert, wenn du deinen eigenen Wert erkennst. Du wirst sehen, wie sich deine Einstellung zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen positiv wandelt. Dein Leben wird sich verändern, wenn du dir deiner selbst bewusst wirst. Dieses Buch ist für DICH oder für deine Freunde, für waschechte Alltagshelden, für deine Traumfrau oder für deinen tapferen Ritter bestimmt. Heute ist genau der richtige Tag, um zu dir selbst oder zu einem besonderen Menschen zu sagen: DU BIST UMWERFEND!

Letzte Aktualisierung am 13.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x Leben auf Messers Schneide: Die Memoiren von Cartouche: Ein Historiendrama nach dem Leben von Cartouche, dem Meisterdieb von Paris. Sein Kampf gegen alle Konventionen, aber für die Menschlichkeit und für die Liebe … Basierend auf realen Ereignissen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts schuf der Autor nicht nur einen archaisch-wuchtigen, brillant erzählten Mix aus Survival- und Rachedrama, sondern ein aufwühlendes Sozialepos vor dem Hintergrund des französischen Absolutismus in der ausgehenden Ära von Sonnenkönig Ludwig XIV. Dabei entwickelt sich der Held der Geschichte inmitten aller brutalen Wirren seiner Zeit zu einem hingebungsvollen und leidenschaftlichen Charakter voller Tatkraft für Mitmenschlichkeit und Liebe.

Letzte Aktualisierung am 13.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Komet – Der Einschlag: Ein Science Fiction Klassiker: Das öffentliche Interesse ist groß, als Amateurastronomen einen bis dahin unbekannten Kometen entdecken. Doch schon bald steht fest, dass sich das Objekt auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Als das Unvorstellbare geschieht und der Komet auf der Erdoberfläche einschlägt, stürzt er die Welt ins Chaos. Der Kampf um das nackte Überleben und den letzten Rest Menschlichkeit hat begonnen…

Letzte Aktualisierung am 13.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

4x Insidertipps – Online Dating: Viele Aspekte unseres Lebens spielen sich heute oft nur online ab, so auch die Partnersuche. Zahlreiche Datingportale locken mit der großen Liebe. Doch leider ist es trotz der scheinbar unzählbaren Schar an Singles nicht immer leicht, den passenden Deckel für den Topf zu finden. Mit diesem Buch können Sie Ihre Chancen deutlich erhöhen. Es zeigt Ihnen in neun Schritten auf, wie Sie die große Liebe auch im Internet finden können. Sie werden mehr Interessenten auf Ihr Profil locken, mit tollen Menschen in Kontakt kommen und schließlich auf den Richtigen oder die Richtige treffen.

Letzte Aktualisierung am 13.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x Mach dich stark & fit: Klug trainieren, abnehmen und Muskeln aufbauen: Jede zweite Frau und jeder dritte Mann wünschen sich eine bessere Figur. Der bekannte Personal Trainer Jörn Giersberg arbeitet seit vielen Jahren mit Stars und Prominenten. Er sagt klar: „Mit Hightechmaschinen in Fitnessstudios, stundenlangem Ausdauertraining und immer gleichen Übungen ist dieses Ziel niemals zu erreichen!“ Giersberg hat ein intelligentes Trainingskonzept entwickelt und das funktioniert erstaunlich effektiv…

Letzte Aktualisierung am 13.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann nur heute, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.