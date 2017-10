Frankfurter Buchmesse 2017 Tag #5 – Letzter Tag der Gewinnspielreihe

Der Oktober steht in Frankfurt im Zeichen des Lesens. Die Frankfurter Buchmesse sind das Herbstereignis der Buch- und Medienbranche. Autoren, Leser und Verlage treffen zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken.

Lesen bildet, Lesen ist wichtig, das weiß jeder, das weiß ich aber auch erst einige Jahre, bzw. war ich in meiner Jugend nie wirklich die große Leseratte, ehrlich gesagt habe ich bis in meine 20er nur ein oder zwei Bücher gelesen, weil ich sie für die Schule lesen musste. Lesen habe ich erst später entdeckt, erst als ich Stephen Hawking in der Hand hatte, das Universum in der Nußschale. Oder Bücher von Michio Kaku, Erich von Däniken und Lars Fischinger. Das ist eben meine große Interesse und da lese ich mittlerweile alles. Was liest Du? Geschmäcker sind ja verschieden und für jeden Geschmack gibt es beinahe täglich neue Bücher. Auch beim Mediennerd gibt es täglich neue Bücher zu entdecken, einige kannst Du während der Zeit der Frankfurter Buchmesse 2017 hier gewinnen. Heute diese im Wert von etwa 200 EUR. Damit haben wir einen Gesamtwert bei dieser Aktion von etwa 1.300 EUR

Und wie Du siehst ist der letzte Tag dieser Reihe ein Special vom Meyer & Meyer Verlag, der Verlag vertreibt überwiegend Fitness-Bücher für Männer und Frauen und genau das gibt es heute auch zu gewinnen, jeweils ein Paket für Männer und Damen mit unterschiedlichen Büchern:

Das Frauen Paket

Pilates: Das komplette Trainingsbuch: „Pilates – Das komplette Trainingsbuch“ vermittelt umfassendes Wissen und enthält eine Vielzahl an Übungen sowie professionelle Tipps und Hinweise für Trainer und Ausführende. Die Pilates-Methode ist ein funktionell ausgerichtetes Trainingsprogramm, welches sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der Trainings- und Therapiewelt entwickelt hat. Die Übungen basieren auf der Kräftigung von Körpermitte und Stützmuskulatur, dazu zählen Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. Grundlage des Trainings ist die Förderung einer korrekten und gesunden Körperhaltung. Pilates ist nicht nur ein Gymnastikprogramm für Frauen, sondern kann von allen Fitnessbegeisterten praktiziert werden. Im Hauptteil des Buches werden zielgruppenspezifische Übungsprogramme mit und ohne Kleingeräte vorgestellt – unter anderem zum Trendthema Faszien-Pilates. Die vielseitigen Übungen lassen sich unkompliziert in jedes Trainingsprogramm integrieren!

Selbstverteidigung für Frauen: Die Fähigkeit zur optimalen Selbstverteidigung geht weit über Kampftechniken hinaus. Dieses Buch zeigt das komplexe Bedingungsgefüge auf und die Möglichkeiten, schon im Vorfeld einer gefährlichen Situation präventiv zu agieren. Speziell für Frauen ist es aufgrund ihrer physischen Voraussetzungen extrem wichtig, ihre Aufmerksamkeit zu schulen und die psychologischen Möglichkeiten bei einem (drohenden) Angriff auszureizen. Diesen Anforderungen wir das Buch gerecht, indem es zahlreiche authentische Fallbeispiele anführt, die grundlegende Konzepte des Verhaltens in gefährlichen Situationen illustrieren. Ist eine Auseinandersetzung nicht mehr zu vermeiden, helfen die aufgeführten Techniken, sich effektiv zu verteidigen.

Flow Body Movements: Das ursprüngliche Training für Faszien und Kraft: FLOW BODY MOVEMENTS ist eine innovative Trainingsmethode und fußt auf den sechs fortschrittlichsten und leistungsförderndsten Fitnessprinzipien. Unter anderem auf der Kombination aus funktioneller Kraft und der gleichzeitigen Mobilisation der Faszien. Eine Trainingsmethodik, die zukunftsweisend ist. FLOW BODY MOVEMENTS vereint zudem alle physiologischen Eigenschaften wie Mobilität, Balance, Stärke, Kraft, Schnelligkeit, Rumpfstabilität, Ausdauer und steigert in allen Belangen die sportspezifische Leistung in jeder Sportart. Die Übungen von FLOW BODY MOVEMENTS basieren auf einem 12-jährigen Entwicklungsprogramm und werden von Angehörigen des Militärs, Physiotherapeuten und den weltbesten Profiathleten aus den unterschiedlichsten Sportarten wie Fußball, Kampfsport, Skifahren, Surfen, Basketball, Rudern und Langstreckenlauf angewandt.

Bodyweight Training für Frauen: Schlank & Stark in 3 Wochen: Jede Frau kennt das: An irgendeinem Körperteil gibt es immer etwas zu mäkeln. Gleichgültig, ob es um Arme, Brust, Rücken, Bauch, Po oder die Beine geht, mit Lucys neuem Buch kann jede Frau leicht den perfekten Körper erhalten. In nur 21 Tagen lassen sich bereits Veränderungen erzielen, die Sie spüren und sehen werden. Dank zahlreicher Übungen, die alle zu Hause ausgeführt werden können und sich leicht in den Alltag integrieren lassen, werden die Pfunde zielgerichtet purzeln. Dazu liefert Lucy ihre liebsten Rezepte, mit denen Sie leicht und lecker zu einem gesünderen Lebensstil kommen.

Faszien – kompakt: Training für das Bindegewebe: Ein Buch, welches anwenderfreundlich das Zusammenspiel von Faszien, Muskeln und Nerven erklärt. Es wird ein Verständnis für das umfangreiche Netzwerk von Bindegewebsstrukturen aufgebaut. Faszien, die alles umspannende, durchdringende, formgebende, mit Flüssigkeit durchtränkte, sowohl elastische, wie auch Festigkeit gebende Struktur fand in bisherigen Trainingskonzepten kaum Beachtung. Auf fünf Trainingssäulen basierend stellt das Buch vielzählige Praxisideen vor, die das aktuelle Wissen um die Faszien in den Kontext bestehender Trainingssysteme eingliedert. Trainingssysteme zum Training der Muskeln, des Nervensystems oder der Versorgung durch die Flüssigkeitssysteme des Körpers (Herz-Kreislauf-System) finden ihre Ergänzung und Verbindung durch das fasziale Netzwerk. Dieses Kompaktbuch zum Thema Faszien stellt einen umfangreichen Übungskatalog vor, der die Zellen des Bindegewebes zur Neubildung und Regeneration anregt. Faszientraining als Jungbrunnen für das Gewebe!

Mein Fitnesstrainingstagebuch (Dein Fitnesscoach): Ab sofort bringst du Struktur in deine Workouts! Schreibe in diesem Trainingstagebuch ein ganzes Jahr lang deine Fitnesseinheiten nieder. Notiere deine Stärken und Schwächen, deine sportlichen Ziele sowie deine Essgewohnheiten. Stelle dich regelmäßigen Erfolgskontrollen, in dem du Fortschritte festhältst und mit eigenen Fotos dokumentierst. Vergleiche deine Workouts miteinander, damit du deine Ziele schneller erreichst. Wer ohne Plan und nur nach Gefühl trainiert, wird früher oder später stagnieren. Transparenz sorgt für Motivation und garantiert langfristigen Erfolg!

Das Männer Paket

Military Fitness: Trainieren wie die Kampfschwimmer: Die hohe körperliche Fitness ist weltweit eine wesentliche Voraussetzung für die Mitglieder von Spezialeinheiten beim Militär. Sie müssen nicht nur stark, schnell, ausdauernd und beweglich sein, sondern ebenfalls die Fähigkeit besitzen, über ihre jeweiligen Grenzen hinauszugehen, um für jegliche Situationen gewappnet zu sein. Um all diese Attribute im täglichen Trainingsplan unterzubringen, nutzen sie Techniken, die zeitsparend und effektiv sind. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie ebenso fit werden können, um sämtlichen Alltagsbelastungen zu trotzen und Ihre Gesundheit zu fördern. Solch ein Training ist überall durchführbar, denn ein Fitnessstudio ist dafür nicht nötig, und lässt sich hervorragend auch in straffe Tagespläne integrieren…

Crosstraining 4XF: Das intensive und effektive Powertraining mit Suchtfaktor: Kuschelfitness war gestern Schweiß, Schmerzen und Beats sind heute! Freizeit- und Fitnesssportler, mehr denn je auch Männer, die weder die sterile Hochglanzatmosphäre moderner Fitnessstudios mögen noch sich in typischen Groupfitness-Workouts wohlfühlen, entdecken zunehmend einen Trend für sich: CrossTraining! Im Gegensatz zum Mainstream-Fitnesstraining in modernen Fitnessstudios mit ihren Hochglanzgeräten und Wellnessbereichen, in denen Ausdauer und Kraft häufig nur moderat bzw. sanft trainiert werden und Muskeln an Hightechgeräten isoliert beansprucht werden, vollzieht sich das 4XF CrossTraining völlig anders: Es ist ein schweißtreibendes und hochintensives Training, das höchst effizient die Kondition trainiert, gleichzeitig Durchhaltevermögen sowie Willensstärke schult und mit seinem faszinierenden Spaß-Quäl-Faktor ein nicht zu unterschätzendes Suchtpotenzial hat. Das neue 4XF CrossTraining-Programm ist ein kombiniertes, funktionales und athletisches Ganzkörpertraining für Männer und Frauen. Neben Kraft und Ausdauer werden vor allem auch Koordination und Schnelligkeit trainiert. Mit einer großen Vielfalt an unterschiedlichen Workouts, u. a. AMRAP, Circuit und Tabata.

Isometrisches Krafttraining: Der Weg zu mehr Stärke: Das isometrische Training ist eine uralte und zu Unrecht fast in Vergessenheit geratene Trainingsmethode, mit der man die Kraft und Kraftausdauer verbessern kann. Hierbei handelt es sich um ein statisches Training, also um ein Training ohne Bewegung. Das Besondere am isometrischen Training ist, dass man dafür keine speziellen Trainingsgeräte braucht. So kann man neben dem Widerstand, den der eigene Körper bietet, auch Wände, Tische oder den Türrahmen zum Trainieren benutzen. Dabei reicht schon eine Übungsabfolge von nur wenigen Minuten, um die Muskulatur zu kräftigen. Hierdurch ist man in der Lage, jederzeit und überall zu trainieren und das alles auch noch gelenkschonend, denn die isometrischen Übungen beanspruchen diese nur in geringem Maße.

Die Fitnessküche für echte Kerle: Stressiger Alltag und keine Zeit für eine ausgewogene Ernährung und Fitnessworkouts? Das ist jetzt vorbei! Michael Lloyd dachte nie, dass gesundes Essen oder Sport wichtig für ihn wären. Nach Jahren fehlender Motivation, ständiger Müdigkeit und einem generellen Unwohlsein entschloss er sich allerdings, sein Leben zu ändern. Es braucht nicht viel Zeit oder Mühe, um das Fitnesstraining und die Ernährungspläne umzusetzen und in den Alltag zu integrieren. Alle Rezepte sind im Handumdrehen zubereitet und dabei vor allem lecker und gesund. Dazu wird mit den richtigen Fitnessworkouts das Energielevel angehoben und nach nur kurzer Zeit sind die positiven Veränderungen zu spüren und zu sehen.

Mein Fitnesstrainingstagebuch (Dein Fitnesscoach): Ab sofort bringst du Struktur in deine Workouts! Schreibe in diesem Trainingstagebuch ein ganzes Jahr lang deine Fitnesseinheiten nieder. Notiere deine Stärken und Schwächen, deine sportlichen Ziele sowie deine Essgewohnheiten. Stelle dich regelmäßigen Erfolgskontrollen, in dem du Fortschritte festhältst und mit eigenen Fotos dokumentierst. Vergleiche deine Workouts miteinander, damit du deine Ziele schneller erreichst. Wer ohne Plan und nur nach Gefühl trainiert, wird früher oder später stagnieren. Transparenz sorgt für Motivation und garantiert langfristigen Erfolg!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 15.10.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.