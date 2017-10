Frankfurter Buchmesse 2017 Tag #4 der Gewinnspielreihe

Der Oktober steht in Frankfurt im Zeichen des Lesens. Die Frankfurter Buchmesse sind das Herbstereignis der Buch- und Medienbranche. Autoren, Leser und Verlage treffen zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken.

Lesen bildet, Lesen ist wichtig, das weiß jeder, das weiß ich aber auch erst einige Jahre, bzw. war ich in meiner Jugend nie wirklich die große Leseratte, ehrlich gesagt habe ich bis in meine 20er nur ein oder zwei Bücher gelesen, weil ich sie für die Schule lesen musste. Lesen habe ich erst später entdeckt, erst als ich Stephen Hawking in der Hand hatte, das Universum in der Nußschale. Oder Bücher von Michio Kaku, Erich von Däniken und Lars Fischinger. Das ist eben meine große Interesse und da lese ich mittlerweile alles. Was liest Du? Geschmäcker sind ja verschieden und für jeden Geschmack gibt es beinahe täglich neue Bücher. Auch beim Mediennerd gibt es täglich neue Bücher zu entdecken, einige kannst Du während der Zeit der Frankfurter Buchmesse 2017 hier gewinnen. Heute diese im Wert von etwa 600 EUR.

Frankfurter Buchmesse 2017 Tag #4

3x Arena der Ärzte: Historischer Roman: Rom im zweiten Jahrhundert Schlagzeilen über das Neueste vom Tag: Ärztin von Fluchtafel bedroht Prominenter Redner der Magie angeklagt Wunderheiler am Schwarzen Meer Rennfahrer in der Murcia-Kurve zu Tode gestürzt Neueste Frechheiten des Lukianos von Samosata Galenos neuer Stern am Ärztehimmel? Wer hört nicht lieber den letzten Tratsch über die bevorstehende kaiserliche Hochzeit, über Skandale aus der Welt der Prominenten, spricht nicht lieber über die Sportresultate, die Rennwetten, den Hofklatsch als über den Krieg an der Partherfront, über Hochwasserkatastrophen, Seuchen und Krankheiten. Für die Ärztin Charis aber endet das unbeschwerte Leben abrupt. Der Fund einer im Garten vergrabenen Fluchtafel verändert ihr ganzes Leben. Jemand will ihr schaden. Sie flieht aus Rom, bereist Karthago und die Tripolis, Pergamon und Ephesos und gelangt bis ans Schwarze Meer. Doch der Fluch verfolgt sie. Leser, die im Roman »Im Bauch des Imperiums« die Geschehnisse um Kamkam mitverfolgt haben, können sich freuen, von ihrer Enkelin Charis Neues über den Lauf des Familienschicksals zu erfahren.

12x Sluggo & Phil: Kreidekunst: Possierliche Mäuse, Hamster, Aliens, Drachen und geflügelte Schweinchen aus Straßenmalkreide – Zinns phantasievolle Wesen wirken, als seien sie Kinderbüchern entsprungen und lebendig geworden. Seine Zeichnungen integriert er ins Stadtbild: ein verliebter Mäuserich hält seiner Angebeteten an der Mauer ein Ständchen, eine andere Maus teilt sich mit einem Alien am Bordstein einen Kuchen. Was er zeichnet, fotografiert der amerikanische Straßenkünstler. Die schönsten Motive sind nun in diesem Bildband versammelt.

3x Wo du richtig bist: Vom Aufbrechen und Heimatfinden: Suchen Sie nach Ihrem Platz im Leben? Oder fragen Sie sich, ob Sie am richtigen Ort angekommen sind? Auch Tomas Sjödin bewegen diese Lebensfragen und er macht sich auf die Suche nach Antworten: Er folgt der Spur seines „Zwillings“, des zweifelnden Apostels Thomas. In ihm findet Sjödin einen Seelenverwandten, jemanden, den er versteht und von dem er sich verstanden weiß. Er begibt sich auf eine persönliche Spurensuche, bei der er die Stationen seines Lebens, und die seines „Zwillings“ bereist. Und er macht Entdeckungen, die er am heimischen Schreibtisch nicht gemacht hätte. Hoffnungsvoll fordert das Buch Sie heraus, alles infrage zu stellen, aus dem Vertrauten aufzubrechen und den eigenen Platz und die eigene Berufung zu finden.

3x Windspiel: Gedichte (Skepsis & Leidenschaft): Rolf Arthur Leemann liest mit Begeisterung europäische und nicht-europäische Gedichte; sein Schreiben geht von existentieller Sprachlosigkeit aus, die er durch den Versuch einer „ars sentiendi“ zu geburtlichen Momenten überredet. Dass nicht er Sprachen beherrscht, sondern am Ende sie ihn, nimmt er zum Anlass für freche Spielchen, fürs Zitieren historischer Muster, in denen Klang und Rhythmus zum Ausdruck von Menschlichkeit werden, alltägliche Momente unerwartete Tiefe erhalten.

3x Gute Fotos, harte Arbeit: Wege zum perfekten Naturfoto: Spitzenbilder aus der Natur sind kein Zufall, sondern das Ergebnis gründlicher Recherche, guter Vorbereitung, strukturierter Arbeitsweise, großer Geduld und intensiver Verbundenheit mit der Natur. Hermann Hirsch und Karsten Mosebach beschreiben in diesem Buch, illustriert mit vielen Einzelbildern, den Entstehungsprozess von der ersten Idee zum Top-Bild. Jede Version auf dem Weg dorthin wird immer wieder hinterfragt, korrigiert und optimiert – bis das Resultat ihre hohen Ansprüche erfüllt. Die Autoren vermitteln einen tiefen Einblick in ihre Arbeitsweise, erläutern ihre Strategien und geben Tipps für ein planvolles, zielgerichtetes Vorgehen auf dem Weg zum perfekten Naturfoto.

3x Noch besser leben ohne Plastik: Plastic is a killer – so drastisch diese Aussage auch klingen mag, so viel Wahrheit steckt darin: Plastik macht uns und unsere Umwelt krank. Ohne es zu spüren vergiftet vor allem Mikroplastik unseren Alltag. Ob in Duschgel, Kosmetika oder Putzmitteln – tagtäglich sind wir mit Mikroplastik und weiteren unsichtbaren, gefährlichen Stoffen in Kontakt und verschmutzen unsere Gewässer damit. Es ist Zeit, sich endlich davon zu befreien!

Kränze – Tür- und Wanddeko selbst gemacht: Als natürlicher Tür- und Wandschmuck sind sie gefragter denn je. Kein Wunder, denn Kränze lassen sich vielfältig und ganz nach den eigenen Wünschen selbst gestalten. Ob mit Blüten, Früchten, Zweigen oder Stoffbändern, ob gewunden, gewickelt, besteckt oder beklebt – dieses Buch bietet zahlreiche Inspirationen für jede Jahreszeit und erläutert die verschiedenen Techniken im Detail. Durch Anleitungen in Text und Bild sowie hilfreiche Tipps gelingt so auch Ungeübten das Nachmachen im Handumdrehen.

Schlimmer als dein Tod: Psycho-Krimi: „Wieso lag sie in diesem faulig riechenden Raum, in dem nichts darauf hinwies, dass er überhaupt bewohnt war? Nein, das war kein Zimmer, in dem man an einem normalen Morgen erwachte. Irgendetwas war hier schrecklich verkehrt.“

Die Kinder von Bethlehem: Bethlehem ist allen als der Ort vertraut, an dem nach dem Zeugnis der Bibel Jesus geboren wurde. Die Bibel erzählt vom Kind in der Krippe, den Hirten auf den Feldern, von den Gaben der drei Weisen und der Musik der Engel. Das Buch der beiden Schweizer Autoren berichtet davon, wie Kinder und Jugendliche heute in der Stadt leben, die zum besetzten palästinensischen Westjordanland gehört. Sie erzählen von den Beduinen- Hirten heute, von der Musik der Jugendlichen und den Kindern im »Caritas Baby Hospital« Bethlehem. Ein ganz besonderes Hausbuch für Kinder und Menschen, die mit Kindern leben: mit vielen Reportagen und Geschichten, Rätseln und Rezepten, mit Illustrationen von Christian Badel und Originalfotografien der Autorin, die Präsidentin der „Kinderhilfe Bethlehem“ ist.

Der Nekromant – Totennacht: In einer Zeit, in der die Magie in die Welt zurückgekehrt ist, schlägt sich Conor Night mit dubiosen Gelegenheitsjobs durchs Leben. Er hat die Fähigkeit Tote zum Leben zu erwecken, doch er selbst ist todkrank. Nur eine verbotene Substanz erhält ihn am Leben. Als er ein lukratives Jobangebot bekommt, kann er nicht widerstehen. Schon bald steht er Mächten gegenüber, die ihm weit überlegen sind. Doch auch Conor hat ein paar Tricks auf Lager, mit denen seine Gegner nicht rechnen …

Sorcery! Die Krone der Könige:: Das Ziel deiner Reise liegt vor dir – die Festung Mampang! Du musst einen Weg durch ihre düsteren Hallen und Flure finden, um deinen Feind zu vernichten und endlich die Krone der Könige zurückzuerobern. Ob als Krieger mit dem Schwert oder als Zauberer mit Hilfe von Magie, von DEINEN Entscheidungen hängt der Erfolg deiner gefährlichen Mission ab. Denn DU bist der Held dieses fantastischen Abenteuers.

Chronik des Cthulhu-Mythos I: Diese Chronik in zwei Bänden vereint erstmals die vollständigen Werke Lovecrafts zum Cthulhu-Mythos. Neben allen Kurzgeschichten auch die berühmten Novellen wie BERGE DES WAHNSINNS, DER SCHATTEN ÜBER INNSMOUTH oder DER FALL CHARLES DEXTER WARD. Mit einer Einleitung und ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Werken von Marco Frenschkowski. Paperback 21 x 13,5 cm. Umschlag in der Festa-Lederoptik – robust und bibliophil.

Die Welt der 1000 Abenteuer – Der Schatz der Oger: Aufregung im Dörfchen Roog: Bolko ist verschwunden! Dein Vetter ist ausgezogen, um im finsteren Forst von Yorrok nach dem verschollenen Goldschatz der Oger zu suchen. Dabei steckt dieser Wald voller Gefahren – und möglicherweise hausen dort sogar noch letzte Überlebende der schrecklichen Menschenfresser. Das Schlimmste befürchtend, begibst du dich auf die Suche nach Bolko … Kannst du den Gefahren der Wildnis trotzen und deinen Vetter lebendig zurückbringen?

Verflucht – Nacht der Toten: In den Nächten vor Halloween ereignen sich in der Kleinstadt Loudon grausame Morde. Der Journalist Quinn fühlt sich gleich an den brutalen Serienmörder erinnert, der vor 12 Jahren die Stadt bereits in Angst und Schrecken versetzt hatte. Gemeinsam mit seiner neuen Kollegin, der geheimnisvollen Kate, nimmt er die Recherche auf, die beide auf die blutige Spur des Täters führt.

Ins Herz: Neuschwanstein-Thriller: 1875: Auf der Baustelle der Hohenschwangauer „Neuen Burg“ (Neuschwanstein) stirbt der Bauführer durch einen Schuss ins Herz. Was die tatsächlich erhaltene Chronik des Dorflehrers nur knapp notiert, macht Markus Richter zum Ausgangspunkt eines atemlosen Verschwörungsabenteuers.

3x Und, beißen sie?: Dieses außergewöhnliche Buch ist eine Übung in Geduld und Vorfreude. Ein etwas genervter Pinguin angelt an einem Eisloch, als sich ein Hase mit einer harmlosen Frage nähert: „Beißen sie?“ „Pssst!“ schnappt der Pinguin ohne aufzusehen zurück. Dann bemerkt ein Walross die beiden und nähert sich – mit einer ähnlichen Anfrage… Schließlich versammelt sich nach und nach eine ganze Palette lärmender antarktischer Fragesteller: eine Robbe, ein Elch, ein Eisbär und sogar ein Eskimokind!

