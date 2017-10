Frankfurter Buchmesse 2017 Tag #3 der Gewinnspielreihe

Der Oktober steht in Frankfurt im Zeichen des Lesens. Die Frankfurter Buchmesse sind das Herbstereignis der Buch- und Medienbranche. Autoren, Leser und Verlage treffen zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken.

Lesen bildet, Lesen ist wichtig, das weiß jeder, das weiß ich aber auch erst einige Jahre, bzw. war ich in meiner Jugend nie wirklich die große Leseratte, ehrlich gesagt habe ich bis in meine 20er nur ein oder zwei Bücher gelesen, weil ich sie für die Schule lesen musste. Lesen habe ich erst später entdeckt, erst als ich Stephen Hawking in der Hand hatte, das Universum in der Nußschale. Oder Bücher von Michio Kaku, Erich von Däniken und Lars Fischinger. Das ist eben meine große Interesse und da lese ich mittlerweile alles. Was liest Du? Geschmäcker sind ja verschieden und für jeden Geschmack gibt es beinahe täglich neue Bücher. Auch beim Mediennerd gibt es täglich neue Bücher zu entdecken, einige kannst Du während der Zeit der Frankfurter Buchmesse 2017 hier gewinnen. Heute diese im Wert von etwa 200 EUR.

Frankfurter Buchmesse 2017 Tag #3

DMT: Forschung, Anwendung, Kultur: DMT ist ein unglaublich komplexes Phänomen. Es ist psychedelische Droge, im Ayahuasca-Trank ein wichtiges Mittel für Rituale im Schamanismus, ein Tor zu spirituellen oder mystischen Welten, das Molekül des Bewusstseins oder einfach ein chemischer Stoff, der an vielen Orten in der Natur und sogar im menschlichen Körper vorkommt. »DMT« will diesem Phänomen möglichst umfassend gerecht werden. Es stützt sich auf so unterschiedliche Quellen wie die klinischen Studien von Rick Strassman, auf Forschung im Untergrund, Bewusstseinsforschung oder unzählige Erfahrungsberichte. DMT ist eine der faszinierendsten Substanzen, die es gibt. Raucht man DMT, setzt nach wenigen Sekunden eine Erfahrung von unbeschreiblicher Wucht ein…

Näher als du ahnst: Psycho-Krimi – Ricks erster Fall: „Die Frau lag mitten im Flur, die Beine obszön gespreizt. Ihr Kopf war unnatürlich abgewinkelt. Neben ihr kniete jemand und sah hoch. Mit einem Pritzeln und Zischen gingen die Neonlichter über April aus und auch ihre Gedanken erlitten einen Kurzschluss.“ April Stevenson leidet von klein auf unter Visionen. Sie sieht den gewaltsamen Tod ihrer Mitmenschen voraus. Doch keiner glaubt ihr. Nur Rick London will ihr helfen, das nächste Opfer zu schützen. Aber längst ist April selbst zum Spielball mörderischer Verwicklungen geworden. Sie will einen Mord verhindern – und löst damit eine tödliche Kettenreaktion aus. Wieviel Einfluss hat ein einzelner auf das Schicksal? Kann man andere Menschen retten, ohne selbst in Gefahr zu geraten?

Das Relikt der Fladrea: Die lebhafte Larima wurde als Säugling im Wald gefunden. Den einzigen Hinweis zu ihrer Herkunft findet sie auf einem Amulett mit seltsamen Symbolen. Als sie erfährt, dass sie verheiratet werden soll, reißt sie aus und versucht gemeinsam mit ihrem Ziehbruder dem Geheimnis um ihre eigene Geschichte auf die Spur zu kommen. Eine gefährliche Reise beginnt, denn dieses Geheimnis hat nicht nur für Larima einen hohen Wert…

Die Heimsuchung von Grayson Manor: Addison Lockhart hat paranormale Fähigkeiten. Seit ihrer Kindheit quälen sie Visionen und dunkle Vorahnungen. Über die Jahre lernte sie ihre Gabe so gut wie möglich zu ignorieren. Als sie nach dem Tod ihrer Mutter das verwunschene Landgut „Grayson Manor“ erbt, tun sich Fragen auf. Ihre Mutter soll dort geboren und aufgewachsen sein, doch wieso hat die das Haus nie erwähnt? Welche Geheimnisse verbirgt es?

3x Im Bauch des Imperiums (Skepsis & Leidenschaft): Terroranschlag auf Nero und die Führungsspitze des Römischen Reichs. Religiöse Eiferer wollen die Weltherrschaft. Eine fanatische Sekte will im Römischen Reich den Gottesstaat errichten. Die Vielfalt der antiken Götterwelt soll zerstört werden. Die Terroristen entwickeln Pläne, wie die gesamte Führungsspitze, der Kaiser und alle Provinzmagistrate, auf einen Schlag vernichtet werden könnte. Mit minutiöser Orts- und Sachkenntnis inszeniert die Autorin den revolutionären Plan und die wohl aussichtslosen Bemühungen eines geheimen nabatäischen Einsatzkommandos, ihn zu verhindern.

Extraterrestrial – Die Ankunft: Die ferne Zukunft. Die Menschheit hat den Sprung zu den Sternen gewagt und ein Imperium errichtet. Doch nie trafen sie auf außerirdisches Leben. Dies ändert sich, als die Crew um Captain Blaine einem sonderbaren Flugobjekt zu Hilfe eilt. Die Mission gelingt, doch das seltsame Wesen im Inneren der Sonde wird versehentlich bei der Aktion getötet. Da niemand die Folgen abschätzen kann, bleibt Blaine und seiner Crew keine andere Wahl, als die gefährliche Reise zum Ursprung der Kapsel zu unternehmen. Sie brechen auf in ein System, in das noch kein Mensch zuvor vorgedrungen ist. Was sie dort vorfinden, übersteigt nicht nur ihre kühnsten Träume, es könnte auch den Untergang ihrer eigenen Welt bedeuten…

Longmire: Bittere Wahrheiten: Als die Leiche von Cody Pritchard gefunden wird, weiß Walt Longmire, seit 25 Jahren Sheriff in Absaroka County, Wyoming, dass echte Schwierigkeiten auf ihn zukommen. Zwei Jahre zuvor hatten Cody und drei seiner Schulfreunde ein Cheyenne-Mädchen vergewaltigt. Cody wurde in der Nähe des Indianer-Reservates erschossen. Hat dort jemand mit einem Rachefeldzug begonnen? Es scheint so. Und nun ist es Longmire selbst, der zwischen den übrigen Jungen und einem Sharps-Gewehr steht …

Der große Zoo von China: Nach 40 Jahren enthüllt die chinesische Regierung ihre unglaubliche Entdeckung. Die Reptilien-Expertin CJ Cameron wird nach China eingeladen. Sie soll den größten Zoo, der jemals gebaut wurde, begutachten. Und sie darf sie mit eigenen Augen sehen: gewaltige, Feuer speiende Drachen. Es gibt diese Fabelwesen wirklich.

Totes Gleis: Kriminalroman: West-Berlin, Sommer 1988. Der Fernsehreporter Lucas Hermes steht beruflich und privat vor dem Aus. Um wieder ins Geschäft zu kommen, braucht er dringend einen Knüller. Als innerhalb von wenigen Tagen drei Menschen bei Bombenanschlägen ums Leben kommen, beginnt er auf eigene Faust zu recherchieren. Für Hermes steht bald fest, dass die Spuren ins rechtsextreme Milieu führen. Doch als mehrere Zeugen sterben und seine Mitstreiterin, die attraktive Journalistin Anna Rademacher, entführt wird, zeigt sich, dass weit mehr hinter der Sache steckt.

Wie ein Spatz am Alexanderplatz: Joachim Ringelnatz war ein Vagabund des Lebens, ein Streuner und Herumtreiber. 1930 zog er von München nach Berlin – einen Ort, an den er passte, wo das Leben stank und tobte. Die kurze, aber heftige Liaison, die den Dichter mit der Stadt verband, schlug sich nieder in zahlreichen Gedichten. Mitte der Zwanzigerjahre hatte er der brodelnden Metropole schon den – unvollendeten – Roman »… liner Roma …« gewidmet, der bereits vor Alfred Döblins »Berlin, Alexanderplatz« zeigte, wie sich Großstadtliteratur dem Unfassbaren zu nähern vermag.

