Frank Lloyd Wright: Die Meisterwerke des größten Architekten Amerikas ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 21. November 2018.

Frank Lloyd Wright: Die Meisterwerke des größten Architekten Amerikas: Ein Gebäude von Frank Lloyd Wright (1867-1959) ist immer unverkennbar individuell und beschwört gleichzeitig eine ganze Ära herauf. Wrights Entwürfe zeichnen sich vor allem durch ihre organische Anpassung an die Umgebung aus sowie durch eine Verwendung von Stahl und Glas, die den Übergang von Innen- zu Außenraum fließend macht. Sie verkündeten das Anbrechen der Moderne und machten ihren Erschaffer unsterblich.

Diese sorgfältige Kompilation aus TASCHENs dreibändiger Wright-Monografie stellt in einem übersichtlichen und erschwinglichen Band die wichtigsten Werke aus dem gewaltigem bahnbrechenden Œuvre des berühmtesten amerikanischen Architekten vor. Die Zusammenstellung, basierend auf dem unbegrenzten Zugriff auf die Frank Lloyd Wright Archives in Taliesin, Arizona, deckt das gesamte Spektrum von Wrights Schaffen ab und berücksichtigt auch Projekte, die nie realisiert wurden. Die Werkschau reicht von den frühen Präriehäusern über das durch Fallingwater verkörperte „usonische“ Konzepthaus, die Tokioter Bauten und die progressiven Beispiele für „lebendige Architektur“ bis hin zu späteren Projekten wie dem Guggenheim Museum in New York und der fantastischen Vision für eine bessere Zukunft in der „lebendigen Stadt“.

Der Autor Bruce Brooks Pfeiffer, der in den 1950er-Jahren Schüler von Wright war, stellt jüngste Forschungen zu Wright vor und gibt seine eigenen Erkenntnisse über diese Meilensteine der Architektur zum Besten.

Ich bin immer wieder und vor allem auch bei diesem Buch wieder sprachlos für welche Qualität an Büchern der TASCHEN Verlag steht. Hochwertiger kann ich mir ein Buch einfach nicht vorstellen. Dabei spreche ich neben den vielen Informationen auch von den grandiosen Bildern. Wer sich für die Thematiken der Bücher aus dem Verlag interessiert, wird einfach kein besseres Buch dazu finden.

10 von 10 lebendigen Städten