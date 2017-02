Fraktus am 05.03.2017 um 00:05 Uhr im ERSTEN

Fraktus: Musikmanager Roger Dettner hat ein ehrgeiziges Ziel: Er will das legendäre Elektropop-Trio „Fraktus“, das seit über 25 Jahren getrennt ist, zu einem Comeback bewegen. Unter dem Vorwand, eine Dokumentation über die Band drehen zu wollen, macht er sich daran, die drei grundverschiedenen Musiker Dirk Eberhard („Dickie“) Schubert, Bernd Wand und Torsten Bage aufzuspüren. Keine leichte Aufgabe, haben sich doch die „Urväter des Techno“ heute nicht mehr viel zu sagen. Nach ihrer Gründung 1979 hatten „Fraktus“ in ihrer vierjährigen Bandgeschichte zwar wenig kommerziellen Erfolg, gelten aber ästhetisch wie klangtechnisch bis heute als einer der größten Einflüsse der späteren Technobewegung. Ihre selbstgebauten Instrumente, ihre kompromisslose Haltung und ihre minimalistischen Performances waren wegweisend und visionär. Mit dem eratisch-spackigen Song „Affe sucht Liebe“ entern sie 1983 sogar die deutschen Charts. Doch die Konflikte innerhalb des Trios werden immer größer…

Das ist das Beste was ich seit langem im deutschen Fernsehen gesehen habe. Einer der besten deutschen Filme in diesem Jahr für mich. Ich fand diesen Film wirklich extrem unterhaltsam und witzig gemacht, dass ich ein wenig überrascht war, das er auf einmal vorbei war, ich hätte da noch ewig zuschauen können. Vielleicht weil ich in den 80er Jahren aufgewachsen bin und eben diese Techno-Szene miterlebt habe. Die fiktive Band Fraktus hat man da so wunderbar reineditiert. Ich fand das herrlich, selbst die Musik fand ich klasse, damals war das eben so. Ich bin wirklich schwer begeistert von dieser Idee und natürlich auch der Umsetzung. Die Darsteller haben ganze Arbeit geleistet, erst hatte ich etwas Bedenken, dass ich Devid Striesow zu sehr in seiner Tatort Rolle sehe, aber er hat komplett anders gespielt, ein toller Schauspieler, auch das hätte ich so nicht erwartet. Schade, dass er in der Versenkung verschwindet im Nachtprogramm, das ist ein Film der zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden sollte.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★